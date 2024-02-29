Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
29 Şub 2024 - 10:53- Siyaset G:

Talus: Öyle kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Ramazan ayında 141 bin haneyi tek tek ziyaret edeceklerini açıklayarak, “Gidebildiğimiz her hanede yapacaklarımızı anlatacağız. Bu millete hizmet etmeyi en büyük varlık sebebimiz olarak görüyoruz. Kulaklarımız muhalefetin kuru gürültüsüne kapalı. Öyle kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek” dedi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Talus: Öyle kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek mask
Talus: Öyle kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, kentin gündemi ile ilgili il binasında basın açıklama yaptı. 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili partinin çalışmalarını anlatan Talus, 31 Mart’a seçim zaferi için hazır olduklarını belirtti. Cumhur İttifakı olarak uyum içinde seçim çalışması yaptıklarını söyleyen Talus, Ramazan ayında 141 bin haneyi ziyaret edeceklerini söyledi.

BÜYÜK UYUM VAR

Cumhur İttifakı olarak sahada olduklarını belirten Talus, “Bizim hedefimiz 13 belediyeyi kazanmak. Biz 28 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile başladık. 7 Ocak’ta Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızı Cumhurbaşkanımız açıkladı. İlçe belediye ve belediye meclis üyelerimizin belirlenmesinin ardından Cumhur İttifakı olarak ahdimizi yeniledik. MHP ve BBP teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Çok iyi bir süreç yaşadık.

MİLLET ONLARIN YAPTIKLARINA GÖRE NOTLARINI VERİYOR

Her gün ilçelerimizde yüzlerce program yapıyoruz. Adaylarımız, meclis üyelerimiz, teşkilatlarımızın tüm kademeleri sahada. Tüm ilçelerde gerçek belediyecilik kazanacak dememizin sebebi bu. Meclis üyesi belirlerken meydan muharebesi yapanlar, turistik ziyarete gelmiş gibi belediyecilik yapanlar, egosu ile çalışanlar bizi anlayamazlar. Adayları açıklarken adayların haberi olmuyor. Sadece iki ilçede temayül yapıyorlar. Kapalı kapılar arkasında ittifak yapıyorlar ama ittifaktan haberleri yok. Bunların hepsi milletin huzurunda oluyor. Millet onların yaptıklarına göre notlarını veriyor.

SEÇİM ZAFERİ İÇİN HAZIRIZ

Büyükşehir ve 12 ilçede Cumhur ittifakı, uyum, hizmet ve eser siyaseti kazanacak. Gerçek belediyecilik tüm belediyelerde dalgalanacak. Büyükşehir ve ilçelerde öndeyiz. Saha çalışmaları milletin teveccühünü gösteriyor. 31 Mart’a seçim zaferi için hazırız. Millete hizmet AK Parti ve Cumhur İttifakının işidir. Milletimizle gönül bağımızı yükselterek devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye başkanımız seçim beyannamesini açıkladı şimdi sıra ilçe belediyelerinde.

RAMAZAN HAZIRLIĞI YAPILDI

Hükümet, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle birlikte yapacağımız projelerimiz var. Biz yapacaklarımızı, icraatlarımızı ve hedeflerimizi söylüyoruz. Ramazan ayında her ilçede 100 kişilik grup oluşturduk. 141 bin haneyi tek tek ziyaret edeceğiz. Gidebildiğimiz her hanede yapacaklarımızı anlatacağız. Bu millete hizmet etmeyi en büyük varlık sebebimiz olarak görüyoruz. Kulaklarımız muhalefetin kuru gürültüsüne kapalı. Öyle kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek” dedi.

# ziyaret, Büyükşehir, HER, hizmet, VAR, seçim, ilçe, 31 Mart, AK Parti, AK Parti Kocaeli, Şahin Talus

29 Şub 2024 - 10:53 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.280.561 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI ARANIYOR

İzmit Yenişehir Mahallesinde, Fizik Tedavi Kliniğinimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışmak  üzere, PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI alınacak...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Özlü’ye Yeniköy Merkez Mahallesi’nde sevgi seli mask
Özlü’ye Yeniköy Merkez Mahallesi’nde sevgi seli
İl Seçim Kurulu Acurman’ın adaylığını düşürdü mask
İl Seçim Kurulu Acurman’ın adaylığını düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması
Kocaman, “Her fikir bir kıvılcım, her öneri kentimiz için yeni bir ilham bizlere” mask
Kocaman, “Her fikir bir kıvılcım, her öneri kentimiz için yeni bir ilham bizlere”
Bıyık: ‘Darıcalı hemşerilerimizle aramızdaki sevginin tarifi yok’ mask
Bıyık: ‘Darıcalı hemşerilerimizle aramızdaki sevginin tarifi yok’
Sezer, “Yapamayacağımız hiçbir işin sözünü vermedik” mask
Sezer, “Yapamayacağımız hiçbir işin sözünü vermedik”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL