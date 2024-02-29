Talus: Öyle kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, kentin gündemi ile ilgili il binasında basın açıklama yaptı. 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili partinin çalışmalarını anlatan Talus, 31 Mart’a seçim zaferi için hazır olduklarını belirtti. Cumhur İttifakı olarak uyum içinde seçim çalışması yaptıklarını söyleyen Talus, Ramazan ayında 141 bin haneyi ziyaret edeceklerini söyledi.

BÜYÜK UYUM VAR

Cumhur İttifakı olarak sahada olduklarını belirten Talus, “Bizim hedefimiz 13 belediyeyi kazanmak. Biz 28 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile başladık. 7 Ocak’ta Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızı Cumhurbaşkanımız açıkladı. İlçe belediye ve belediye meclis üyelerimizin belirlenmesinin ardından Cumhur İttifakı olarak ahdimizi yeniledik. MHP ve BBP teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Çok iyi bir süreç yaşadık.

MİLLET ONLARIN YAPTIKLARINA GÖRE NOTLARINI VERİYOR

Her gün ilçelerimizde yüzlerce program yapıyoruz. Adaylarımız, meclis üyelerimiz, teşkilatlarımızın tüm kademeleri sahada. Tüm ilçelerde gerçek belediyecilik kazanacak dememizin sebebi bu. Meclis üyesi belirlerken meydan muharebesi yapanlar, turistik ziyarete gelmiş gibi belediyecilik yapanlar, egosu ile çalışanlar bizi anlayamazlar. Adayları açıklarken adayların haberi olmuyor. Sadece iki ilçede temayül yapıyorlar. Kapalı kapılar arkasında ittifak yapıyorlar ama ittifaktan haberleri yok. Bunların hepsi milletin huzurunda oluyor. Millet onların yaptıklarına göre notlarını veriyor.

SEÇİM ZAFERİ İÇİN HAZIRIZ

Büyükşehir ve 12 ilçede Cumhur ittifakı, uyum, hizmet ve eser siyaseti kazanacak. Gerçek belediyecilik tüm belediyelerde dalgalanacak. Büyükşehir ve ilçelerde öndeyiz. Saha çalışmaları milletin teveccühünü gösteriyor. 31 Mart’a seçim zaferi için hazırız. Millete hizmet AK Parti ve Cumhur İttifakının işidir. Milletimizle gönül bağımızı yükselterek devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye başkanımız seçim beyannamesini açıkladı şimdi sıra ilçe belediyelerinde.

RAMAZAN HAZIRLIĞI YAPILDI

Hükümet, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle birlikte yapacağımız projelerimiz var. Biz yapacaklarımızı, icraatlarımızı ve hedeflerimizi söylüyoruz. Ramazan ayında her ilçede 100 kişilik grup oluşturduk. 141 bin haneyi tek tek ziyaret edeceğiz. Gidebildiğimiz her hanede yapacaklarımızı anlatacağız. Bu millete hizmet etmeyi en büyük varlık sebebimiz olarak görüyoruz. Kulaklarımız muhalefetin kuru gürültüsüne kapalı. Öyle kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek” dedi.