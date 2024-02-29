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Bu kahvehanede ‘siyaset’ konuşmak yasak: ‘Artık kafamız rahat’

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Adana’da bir kahvehaneci, dükkanına gelen müşterilerin kavga etmesi üzerine dükkanında siyaset konuşulmasını yasakladı. Kuralları tek tek yazdığı kağıdı duvara asan kahvehaneci, gelen müşterilere din, dil, ırk başta olmak üzere siyaset tartışmayı ve küfür etmeyi yasakladığını duyurdu.

Bu kahvehanede ‘siyaset’ konuşmak yasak: ‘Artık kafamız rahat’ mask
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Merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde kahvehane işleten Zeki Akkurt, müşterilerinin kavga etmesi ve aralarının bozulması üzerine işyerine bazı kurallar getirdi.

Kuralları tek tek yazdığı kağıdı duvara asan Akkurt, gelen müşterilere din, dil, ırk başta olmak üzere siyaset tartışmayı ve küfür etmeyi yasakladı.

“YÜZDE 100 MEMNUNUZ”

Gazetecilere konuşan Zeki Akkurt, çay ocağına gelen sokak esnafının sürekli siyaset yaptığını, bu yüzden de kavga ettiklerini belirterek, “Çok tartışma ve kavga çıkıyor, bu durumun önüne geçebilmek açısından böyle bir karar aldık. Bu durumdan yüzde 100 memnunuz. Ortalama bir buçuk ay önce bu yazıyı astık ve şu ana kadar herhangi bir sıkıntı çıkmadı" dedi.

İnsanların birbirini kırmasının çok yanlış olduğunu ve bütün esnafın bu kararı almasını istediğini aktaran Akkurt, "Kavga ve tartışma olmaması sebebiyle bu durum kahveye gelen vatandaşların da hoşuna gidiyor. Din, dil, siyaset gibi sebeplerden tartışmalar ve kavgalar çıktı; böyle olunca ben müşterilerimi kaybettim, insanlar birbirlerini kırdı. Dolayısıyla biz de böyle bir karar aldık. Böyle konular birbirimizi kırmaya değmez. Bütün kahvehanelerde bu uygulamanın yapılmasını isterim; kavganın ve tartışmanın önüne geçebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“SOHBETİMİZ RAHATLADI”

Müşterilerden Murat Duran ise uygulamadan memnun olduğunu söyledi. Duran, kahvehanede artık futbolun konuşulup insanların birbiriyle dertleştiğini vurgulayarak, “Burada ve çevre genelinde bu konulardan kaynaklı aşırı derecede tartışma oluyordu, gerek yok böyle şeylere. Bu uygulamanın yapılması kesinlikle iyi oldu. İnsanlar sinirlenip birbirlerinin kalbini kırıyor. Artık bu konular olmayınca futbol konuşuyoruz, dertleşiyoruz, şakalaşıyoruz; bizim için daha iyi oldu bu konular. Böylelikle kafamız gayet rahat, sohbetimiz rahatladı. İnsanlar artık kalp kırmıyor, birbirleri ile vakit geçiriyorlar” diye konuştu.

Kaynak: İHA

29 Şub 2024 - 10:57 - Türkiye --- Okunma

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