AK Parti İl Başkanı Talus: CHP’de yaşananlar trajikomik

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus il başkanlığı binasında basın açıklaması yaptı. Şahin Talus gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. MHP’den Büyükşehir’de bir daire başkanı olup olmayacağı ile ilgili soruya da yanıt veren Talus, “MHP ile süreci çok iyi yürüttük. MHP’deki kardeşlerimizin belediye ve büyükşehir nezdinde temsil konusunda bir uyum var. Seçimlerden sonra değerlendireceğiz” dedi.

GAYRİ RESMİ BİRLİKTELİKLERE YORUM YAPMAYACAĞIM

CHP ve DEM partinin İzmit’teki birlikteliği ile ilgili de değerlendirme yapan Talus, “Diğer partilerin gayri resmi birlikteliklerine yorum yapmıyorum” diyerek cevap verdi.

45 BİN KİŞİ İLE SAHADA OLACAĞIZ

Miting tarihi ve sandık kurulları ile ilgili de bilgi veren Talus, şöyle konuştu:

“Miting tarihi mart ayında netleşecek. Net bir tarih belirlenmedi. Kocaeli teşkilatları büyük bir coşku ile Cumhurbaşkanını karşılayacaktır. Sandık kurullarımızı tamamladık. Asil ve yedek kurullarımız hazır. Hepsi ile telefonla konuştuk ve netleştirdik. Biz seçim günü 45 bin kişi ile sahada olacağız”

ADAY ADAYI OLMADAN ADAY OLMAK İSTEDİLER

Talus, 3 ilçedeki bağımsız adaylarla ilgili soruya şöyle yanıt verdu:

“Ben aday adayı olmayayım beni aday gösterin dedi. Böyle bir algı olmamalı. Biz de aday adayı olmayan hiç kimse aday gösterilmedi. Cengiz Kan da aynı şekilde söyledi. Ben bunu anlamıyorum. Hem aday adayı olmayacaksınız hem de ‘aday gösterin’ diyeceksiniz. Bu doğru değil. Bizim adaylarımız Cumhurbaşkanı ve genel merkezimizin adaylardır. Çayırova’daki aday zaten ihraç edilmişti. Diğer adaylar da istifa etti. Eğer etmeselerdi ihraç edecektik”

CHP’NİN İÇ MESELESİ

CHP Başiskele belediye başkan adayı Anıl Acurman’ın adaylığının düşürülmesi ile ilgili soruya Talus, şöyle cevap verdi:

“CHP’de yaşananlar trajikomik. Son halka da Anıl Acurman kardeşimizin yaşadığı. Aslında bir iç durum gibi görünüyor. İl seçim kurulu oy birliği ile karar verdi. Anıl Acurman’a geçmiş olsun diyorum. Yeni adaya da başarılar diliyorum. Biz mağdur edebiyatı yapmadan birlik ve beraberlik içinde geçiriyoruz”