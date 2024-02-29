Goodyear’da gözler ücret teklifinde

ALTINCI GÖRÜŞME



Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin altıncı oturumu Tryp By Wyndham’da yapılıyor. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen işveren sendikası Kiplas Genel Sekreteri Ulaş Yıldız, Goodyear İK Direktörü Ceren Özel, Ortak Hizmetler Müdürü Serkan Işık ve İzmit İK Müdürü Aslı Beyler katıldı.

SENDİKA KABUL ETMEMİŞTİ



Geçen hafta yapılan görüşmelerde Goodyear işvereni sosyal haklarda üretim işçileri için yüzde 90, ikinci yıl ise enflasyon, destek hizmetleri için ise yüzde 100 aynı şekilde ikinci yıl da enflasyon zammı önerdi. Üretim işçileri için ilk 6 ay ücrette yüzde 55, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dilimlerde ise enflasyon, destek işçileri için ise yüzde 75 zam, diğer 6 aylık dilimlerde ise enflasyon oranında zam teklif etti.

Sendika işverenin yaklaşımını olumlu değerlendirse de teklifini kabul etmedi. İşveren ile sendika arasında başlayan altıncı oturumda ise işverenin masaya getireceği zam oranı merak konusu.