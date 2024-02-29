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29 Şub 2024 - 11:16- Gündem G:

Goodyear’da gözler ücret teklifinde

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Lastik-İş Sendikası ile Goodyear arasında devam eden toplu iş sözleşmesinin 6’ncı oturumu başladı. Gözler işverenin yeni ücret teklifinde.

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Goodyear’da gözler ücret teklifinde
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ALTINCI GÖRÜŞME


Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin altıncı oturumu Tryp By Wyndham’da yapılıyor. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen işveren sendikası Kiplas Genel Sekreteri Ulaş Yıldız, Goodyear İK Direktörü Ceren Özel, Ortak Hizmetler Müdürü Serkan Işık ve İzmit İK Müdürü Aslı Beyler katıldı.

SENDİKA KABUL ETMEMİŞTİ


Geçen hafta yapılan görüşmelerde Goodyear işvereni sosyal haklarda üretim işçileri için yüzde 90, ikinci yıl ise enflasyon, destek hizmetleri için ise yüzde 100 aynı şekilde ikinci yıl da enflasyon zammı önerdi. Üretim işçileri için ilk 6 ay ücrette yüzde 55, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dilimlerde ise enflasyon, destek işçileri için ise yüzde 75 zam, diğer 6 aylık dilimlerde ise enflasyon oranında zam teklif etti.

Sendika işverenin yaklaşımını olumlu değerlendirse de teklifini kabul etmedi. İşveren ile sendika arasında başlayan altıncı oturumda ise işverenin masaya getireceği zam oranı merak konusu.

# Kocaeli, sosyal, İzmit, hafta, Enflasyon

29 Şub 2024 - 11:16 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Isci - yanı su taslagı gecıremıyorsa sıkıntı ıscıdedır nokta

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 29 Şubat 11:20

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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