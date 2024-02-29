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Öğrencilere 10 bin Kocaelispor bilekliği dağıtılacak

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Kocaelispor Futbol Akademisi’nin, “Kocaelispor ile büyüyen bir nesil” projesi kapsamında ilimizdeki ilk, orta ve liselerde seminerler düzenlenecek ve katılım sağlayacak öğrencilere bileklik dağıtılacak. Kocaelispor Futbol Akademisi Başkanı Rafet Kırgız, 10 bin bileklik için destek sağlayanlara teşekkür edip önümüzdeki günlerde organizasyonla ilgili detaylı bilgileri paylaşacaklarını belirtti.

Hayrettin Albayrak
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Öğrencilere 10 bin Kocaelispor bilekliği dağıtılacak mask
Öğrencilere 10 bin Kocaelispor bilekliği dağıtılacak
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AKADEMİDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kocaelispor Futbol Akademisi olarak; Kulübümüz ve valilik onayıyla organize edeceğimiz “Kocaelispor ile büyüyen bir nesil” kampanyamızda şehrimizin çocuklarının Kocaelispor sevgisini arttırıp bu sevdayla büyümesi amacıyla ilimizde bulunan İlkokul, Ortaokul ve Liselerde yapacağımız seminerlere katılacak öğrencilere dağıtılacak 10.000 bileklik için destekte bulunan herkese teşekkür ederiz. Organizasyonumuzun detaylarını ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Sen YEŞİLSİN, Ben İYAH! ??#gelecekaltyapıda”

KATKIDA BULUNAN KİŞİ VE FİRMALAR

Kerim Bayramoğlu, Sami Durmuşoğlu, Mehmet Kaya, Erdeniz Çolak, Kubilay Tuzcu, Güngör Çimen, Serkan Karakadılar, Ala Alparslan, Can Kuşkan, Mustafa Yıldız, Hasan Mutlu, Necmi Vardar, Erdal Optik, Tunç Tuncaboylu, Muhammed Altunbaş, Önder Karakaş, Yaşar Gümüş, Necmi Emrah Karaman, Cüneyt Eremir, Emre Uyar, Necdet Memiş, Cengiz Acar, Cevdet Turgut, Camsan Ltd, Kocaelispor X Space

Öğrencilere 10 bin Kocaelispor bilekliği dağıtılacak

Önümüzdeki günlerde ilimizdeki ilk, orta ve liselerde seminerler düzenlenecek ve katılım sağlayacak öğrencilere bileklik hediye edilecek.

# kocaelispor

29 Şub 2024 - 11:21 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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