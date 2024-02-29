Büyükakın: Bütün enerjimle şehri depreme hazırlayacağım

DEPREME NASIL HAZIRLANACAĞIZ?

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, seçim çalışmaları kapsamında Derince’de esnaf ve sanatkârlarla buluştu. Derince Yenikent Kültür Merkezi’ndeki programa Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ile Kocaeli’deki esnaf ve sanatkâr odalarının başkan ve yöneticileri katıldı. Başkan Büyükakın programda söz alarak yaklaşan deprem konusunu ve tüm şehri kentsel dönüşümle depreme nasıl hazırlayacaklarını masaya yatırdı.

TOPLU TAŞIMAYA TEŞVİK PROJELERİ

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi öncesinde yapılmış 160 bin adet binayı İMO ile birlikte taradıklarını anlatarak söze başlayan Büyükakın, “Hangi alanda binalar riskli belirledik. Önümüzdeki süreçte bu binaları yenilememiz gerekir. Hep birlikte bu kenti depreme hazırlamalıyız. Ben bütün enerjimle buna çalışacağım. Sokak sokak gezip bu işi anlatacağım. Bu şehir aynı zamanda ulaşım ağları üzerinde oturuyor. Kentimizin ortak mevzusu olan ulaşım ağını iyileştirmek de ikinci önceliğimiz. Toplu taşımaya teşvik projeleri üretmemiz gerekiyor.

HAVASI, SUYU, TOPRAĞI TEMİZ ŞEHİR

Şehrimizi geleceğe hazırlamalı, temiz havayla yeni nesillere temiz bir dünya bırakmalıyız. Bunu yaparken çocuk, genç, kadın, yaşlı engellilerimizi unutmayacağız. Şehir sadece binaları sağlam olduğunda güçlü olmaz. Aynı zamanda çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler güven içinde yaşıyorsa orası güçlü şehirdir. Üçüncü önceliğimiz ise havası, suyu, toprağı kirlenmemiş bir şehir olmak. Bunun için STK’larımız gücünü artırmalı” sözlerini kaydetti.

Kaynak: HABER MERKEZİ