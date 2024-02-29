Büyükakın: Dar gelirli büyüklerimize 5 bin TL’ye kadar nakit destek sağlayacağız

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Tahir Büyükakın, Yarımca Sahili’nde Körfez Belediyesi ile birlikte hayata geçirilen 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü’nde ‘Körfez’in çınarları’ olan 60 yaş üstü vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükakın’a ziyarette Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı

“KOCAELİ İÇİN BİR ŞANS”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile birlikte de doğum günü olan üyelerle birlikte pasta kesti. Buluşmada ilk olarak selamlama konuşmasını gerçekleştiren Şener Söğüt, “Tahir Başkanımıza böyle bir projeye verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldu. Kente hakim, sorunları biliyor, çözüm üretiyor. Gencinden yaşlısına Kocaeli’nin tamamı kendisini seviyor. Gerçekten Kocaeli için bir şans” dedi.

YAŞLANMA KULÜPLERİNİN SAYISINI ARTTIRACAĞIZ

“Sizlere yaşlılar demeyeceğim, tecrübeliler diyeceğim” diyerek konuşmasına başlayan Tahir Büyükakın, “Burada gerçekten güzel bir alan oluşturduk. Çevresini de güzelleştirdik; Sizler burada dinlenirken, torunlarınızın dışarıda oyun oynayabileceği alan oluşturduk. 60+ Yaşlanma Kulüplerimiz bu noktada güzel bir sosyalleşme alanı oldu. Yeni dönemde sayılarını da Kocaeli genelinde arttıracağız.

5 BİN TL’YE KADAR NAKİT DESTEK

Seçim beyannamemizde vaatlerimizi geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaştık. Yaptığımız ve yapacaklarımızı burada anlatmaya kalkarsam kıymetli vaktinizden çalmış olurum. Ama yeni dönemde dar gelirli büyüklerimizin daha rahat ve huzurlu bir hayat geçirmelerini sağlamak için 5 bin TL'ye kadar nakit destek ile sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağımızın sözünü verdik.

SÖZ VERİRİZ, TUTARIZ

Biz söz veririz, sözümüzü de tutarız; Gecemizi gündüzümüze katarak, bütün şehir sakinlerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak, tam zamanında ve en ileri formda bu ihtiyaçları karşılayacak işleri yapmaya devam edeceğiz” dedi. Büyükakın konuşmasının ardından doğum günü olan kulüp üyeleri ile birlikte pasta kesti.

Kaynak: Bülten