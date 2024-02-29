Makine Mühendisleri Odası Başkanı Elma mazbatasını aldı

MEHMET ALİ ELMA MAZBATASINI ALDI
Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 17. Dönem Genel Kurulu 17- 18 Şubat tarihlerinde gerçekleşti. Seçime Demokrat Makine Mühendisleri listesiyle tek aday olarak giren mevcut Başkan Mehmet Ali Elma, kullanılan 569 oyun 555’ini alarak güven tazelemişti. Elma, mazbatasını Kocaeli Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça’dan alarak yeni döneme resmen başladı.
YENİ DÖNEM GÖREV DAĞILIMI GERÇEKLEŞTİ
Elma ve yönetim kurulu mazbata töreni sonrasında MMO Uygulamalı Eğitim Merkezi’nde 16. Dönem yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yeni dönem yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı. Yapılan görev dağılımı sonunda 17. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlı Mehmet Ali Elma, Başkanvekili Barış İnce, Sekreter Üye Çetin Sözal ve Sayman Üye Uğur Kandıra oldu.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.