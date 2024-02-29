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Makine Mühendisleri Odası Başkanı Elma mazbatasını aldı

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Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Genel Kurulu’nda yeniden başkanlık görevine seçilen Mehmet Ali Elma mazbatasını Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça’dan aldı.

Yavuz Solmaz
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Makine Mühendisleri Odası Başkanı Elma mazbatasını aldı mask
Makine Mühendisleri Odası Başkanı Elma mazbatasını aldı
Makine Mühendisleri Odası Başkanı Elma mazbatasını aldı
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MEHMET ALİ ELMA MAZBATASINI ALDI

Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 17. Dönem Genel Kurulu 17- 18 Şubat tarihlerinde gerçekleşti. Seçime Demokrat Makine Mühendisleri listesiyle tek aday olarak giren mevcut Başkan Mehmet Ali Elma, kullanılan 569 oyun 555’ini alarak güven tazelemişti. Elma, mazbatasını Kocaeli Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça’dan alarak yeni döneme resmen başladı.

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Elma mazbatasını aldı

YENİ DÖNEM GÖREV DAĞILIMI GERÇEKLEŞTİ

Elma ve yönetim kurulu mazbata töreni sonrasında MMO Uygulamalı Eğitim Merkezi’nde 16. Dönem yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yeni dönem yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı. Yapılan görev dağılımı sonunda 17. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlı Mehmet Ali Elma, Başkanvekili Barış İnce, Sekreter Üye Çetin Sözal ve Sayman Üye Uğur Kandıra oldu.

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Elma mazbatasını aldı
Makine Mühendisleri Odası Başkanı Elma mazbatasını aldı

# başkan, Kocaeli, yeni

29 Şub 2024 - 11:54 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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