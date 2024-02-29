Yeniden Refah Gölcük’te kriz!

BAŞİSKELE’DEN SONRA ŞİMDİ DE GÖLCÜK

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesi YRP Teşkilatları’nda meclis üyeliği aday listesi krizi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Başiskele’de çifte liste krizi yaşanırken Gölcük’te de aynı durum ortaya çıktı. YRP Gölcük İlçe Başkanlığı, hazırladığı aday listesini İlçe Seçim Kurulu’na teslim ettikten sonra parti Genel Merkezi’nin, Kocaeli görevlisi olarak atadığı kişiler ve il yöneticileri kendi hazırladıkları listeyi seçim kuruluna verdi. Seçim kurulunda il yönetiminin listesi geçerli sayıldı. Bunun üzerine YRP Gölcük İlçe SKM Başkanı Yasin Alp açıklamada bulundu.

ÇALIŞMALARIMIZ TAKDİRLE KARŞILANIYORDU

İlçe yönetimi tarafından hazırlanan meclis üyesi adayları listesinin 1’inci sırasında yer alan YRP Gölcük İlçe SKM Başkanı Yasin Alp açıklamasında, partinin il yönetimini hedef alarak şu ifadeleri kullandı: “YRP Gölcük İlçe Teşkilatı mensupları, ilçe başkanımızın ve belediye başkan adayımızın teveccühleri ile Gölcük Belediye Meclis Üyeliği 1’inci sıra adaylığına uygun görülmüştüm. Resmi olarak da ilçe başkanımız benim 1’inci olduğum listeyi seçim kuruluna vermişti. Adaylığımız, çalışmalarımız Gölcük halkı tarafından takdirle karşılanıyordu.

BİRÇOK KİŞİ LİSTEDEN ÇIKARILMIŞTIR

Tüm bunlara rağmen il başkanlığımız kişisel hırs ve ihtiraslarını karıştırarak, davamıza gölge düşürerek, ilçe teşkilatının iradesini yok sayarak, liste üstüne liste vererek partimizi kamuoyuna küçük düşürecek ahlaki olmayan bir harekete imza atmıştır. Şahsımla birlikte partide emeği olan, teşkilatın iradesi ile sıralamaya giren birçok kişi de listeden çıkarılmıştır. Bu nedenle belediye meclis üyesi adaylığımız son bulmuştur. Biz tüm bunlara rağmen teşkilatımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.”