Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Yeniden Refah Gölcük’te kriz!

ABONE OL Google News Sayfamız

YRP Gölcük İlçe Başkanlığı’nda çifte meclis üye liste krizi yaşanıyor. YRP Gölcük İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Yasin Alp, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İl başkanlığımız kişisel hırs ve ihtiraslarla davamıza gölge düşürmüştür” dedi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Yeniden Refah Gölcük’te kriz! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

BAŞİSKELE’DEN SONRA ŞİMDİ DE GÖLCÜK

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesi YRP Teşkilatları’nda meclis üyeliği aday listesi krizi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Başiskele’de çifte liste krizi yaşanırken Gölcük’te de aynı durum ortaya çıktı. YRP Gölcük İlçe Başkanlığı, hazırladığı aday listesini İlçe Seçim Kurulu’na teslim ettikten sonra parti Genel Merkezi’nin, Kocaeli görevlisi olarak atadığı kişiler ve il yöneticileri kendi hazırladıkları listeyi seçim kuruluna verdi. Seçim kurulunda il yönetiminin listesi geçerli sayıldı. Bunun üzerine YRP Gölcük İlçe SKM Başkanı Yasin Alp açıklamada bulundu.

ÇALIŞMALARIMIZ TAKDİRLE KARŞILANIYORDU

İlçe yönetimi tarafından hazırlanan meclis üyesi adayları listesinin 1’inci sırasında yer alan YRP Gölcük İlçe SKM Başkanı Yasin Alp açıklamasında, partinin il yönetimini hedef alarak şu ifadeleri kullandı: “YRP Gölcük İlçe Teşkilatı mensupları, ilçe başkanımızın ve belediye başkan adayımızın teveccühleri ile Gölcük Belediye Meclis Üyeliği 1’inci sıra adaylığına uygun görülmüştüm. Resmi olarak da ilçe başkanımız benim 1’inci olduğum listeyi seçim kuruluna vermişti. Adaylığımız, çalışmalarımız Gölcük halkı tarafından takdirle karşılanıyordu.

BİRÇOK KİŞİ LİSTEDEN ÇIKARILMIŞTIR

Tüm bunlara rağmen il başkanlığımız kişisel hırs ve ihtiraslarını karıştırarak, davamıza gölge düşürerek, ilçe teşkilatının iradesini yok sayarak, liste üstüne liste vererek partimizi kamuoyuna küçük düşürecek ahlaki olmayan bir harekete imza atmıştır. Şahsımla birlikte partide emeği olan, teşkilatın iradesi ile sıralamaya giren birçok kişi de listeden çıkarılmıştır. Bu nedenle belediye meclis üyesi adaylığımız son bulmuştur. Biz tüm bunlara rağmen teşkilatımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.” 

# yeniden refah, Gölcük, başkan, Kocaeli, hizmet, parti, seçim, ilçe, 31 Mart

29 Şub 2024 - 11:57 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.280.561 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI ARANIYOR

İzmit Yenişehir Mahallesinde, Fizik Tedavi Kliniğinimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışmak  üzere, PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI alınacak...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Özlü’ye Yeniköy Merkez Mahallesi’nde sevgi seli mask
Özlü’ye Yeniköy Merkez Mahallesi’nde sevgi seli
İl Seçim Kurulu Acurman’ın adaylığını düşürdü mask
İl Seçim Kurulu Acurman’ın adaylığını düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması
Kocaman, “Her fikir bir kıvılcım, her öneri kentimiz için yeni bir ilham bizlere” mask
Kocaman, “Her fikir bir kıvılcım, her öneri kentimiz için yeni bir ilham bizlere”
Bıyık: ‘Darıcalı hemşerilerimizle aramızdaki sevginin tarifi yok’ mask
Bıyık: ‘Darıcalı hemşerilerimizle aramızdaki sevginin tarifi yok’
Sezer, “Yapamayacağımız hiçbir işin sözünü vermedik” mask
Sezer, “Yapamayacağımız hiçbir işin sözünü vermedik”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL