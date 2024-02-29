“Üsküdar faciaları bir daha yaşanmasın”

Üsküdar Deniz Faciasının 66. yıldönümünde bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, yaralarını sardığımız yüzyılın felaketinde olduğu gibi 1 Mart 1858 tarihinde de büyük bir acı yaşandığını ifade etti. Başkan Büyükakın, bu acıları yaşamadan, olası felaketlere karşı gerekli tedbirlerin alınması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Yolcularının çoğunluğunun İzmit’te okuyan Gölcük ve Karamürselli öğrencilerin Üsküdar Vapuru’nun batmasıyla vefat etmesinin acısının hala çok taze olduğunu kaydeden Başkan Büyükakın” Bugün, Kocaeli tarihindeki büyük bir felaketin yıldönümü. Türk denizcilik tarihindeki en büyük deniz kazalarından birisi olan, Üsküdar Faciasında yaşamlarını yitirenleri bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz. Her zaman kalbimizde hissettiğimiz Üsküdar Vapuru yolcuları bu kentin hafızasında ilelebet yaşayacaklar.

Rabbim milletimize bir daha bu acıları yaşatmasın. Üsküdar deniz faciasının seneyi devriyesinde, hayatını kaybeden hemşehrilerimizi bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum.” dedi.

Kaynak: BÜLTEN