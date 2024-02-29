Kocaman: Kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 31 Mart yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Uzuntarla Adige Kültür Derneği’ni ziyaret eden Başkan Kocaman’a KBB Koordinatörleri Abdullah Köktürk, Nihat Abiş, İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nihat Erim Dizdaroğlu eşlik etti. Ziyarette Uzuntarla Adige Derneği Başkanı İbrahim Uygun, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’a teşekkür etti.

ÇERKEZ MÜZESİ’NİN ANLATILMASI ÇOK ÖNEMLİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Kültürümüz çok zengin. Geçmiş yıllara ait eserlerin korunması çok önemlidir. Burada daha önemli olan kültürün anlatılması, yaşatılmasıdır. Çerkes Müzesi’nin açılması sonrasında buranın tanıtılması, anlatılması çok önemlidir. Bizi biz yapan tarih ve kültürümüzdür. Tarihimizi unutmuyoruz, kültürümüzü yaşatıyoruz” dedi.

BİZ HEPİMİZ KARDEŞİZ

“Biz hepimiz kardeşiz” diyen Başkan Kocaman, “Kartepemize iki tane çok önemli müze kazandırdık. Önümüzdeki dönem birkaç müze daha Kartepe’ye gelecektir. Kartepemize gelen herkesin daha fazla konaklaması için yatırımlar yapılmaktadır. Sizlere emeğinizden dolayı teşekkür ederim. Çerkes kültürünün yaşatılması adına atılan her adımda yanlarında olduğumuz kıymetli Çerkes hemşehrilerimize bizi ağırladıkları için teşekkür ediyorum. Kardeşliğimiz daim olsun” açıklamasında bulundu.