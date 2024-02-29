Sezer: Türkiye Yüzyılı’nda yapılacak çok güzel işler var

GÖLCÜK Belediye Başkanı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Ev ziyaretlerinde hemşehrileri ile bir araya gelen Başkan Sezer’e AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve ilçe teşkilatı üyelerinin de eşlik etti. Ev ziyaretlerinin ardından Türkiye Yardım Sevenler Derneği Gölcük Şubesi yönetici ve üyeleri bir araya gelen Sezer, Gölcük’e birçok hizmet kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Sezer, “Gölcük’te Türkiye Yüzyılı’nda yapılacak çok güzel işler var” dedi.
GÖLCÜKLÜLER’DEN DESTEK İSTEDİ
Yeni dönemde hayata geçireceği projeleri aktaran Sezer, “Birbirinden kıymetli projelerimizi yatırıma dönüştürerek, ilçemizi geleceğe taşımanın gayreti içerisinde olduk. Yerel seçim çalışmaları kapsamında kapı kapı, hane hane gezip vatandaşlarımızla bir araya geldiğimizde, Gölcük’lülerin bizlere olan sevgisini ve desteğini gördüğümüzde, 5 yılda ne kadar doğru işler yaptığımızı anlıyoruz. Bu bize daha fazla güç veriyor” diye konuştu.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.