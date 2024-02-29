Mehmet Sekmen, Çetinkaya için görüntülü destek istedi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya’nın Erzurumlular ile buluşmasında telefonla görüntülü bağlandı, Çetinkaya için hemşehrilerinden destek istedi. Çetinkaya’yı arayan ve kendisinin her zaman yanında olduğunu ifade eden Mehmet Sekmen, övgü dolu sözlerle bahsetti.
EN GÜÇLÜ DESTEĞİ VERECEKLERDİR
Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya da gelen telefon ve destek sözleri ile mutlu olduğunu belirterek, “Erzurumlu hemşehrilerimiz her zaman bizim en büyük destekçimiz oldu. 31 Mart’ta da en güçlü desteğin onlarda geleceğine inanıyorum” dedi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.