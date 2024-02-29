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Mehmet Sekmen, Çetinkaya için görüntülü destek istedi

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya’nın Erzurumlular ile buluşmasında telefonla görüntülü bağlandı, Çetinkaya için hemşehrilerinden destek istedi

Mehmet Sekmen, Çetinkaya için görüntülü destek istedi mask
Mehmet Sekmen, Çetinkaya için görüntülü destek istedi
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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya’nın Erzurumlular ile buluşmasında telefonla görüntülü bağlandı, Çetinkaya için hemşehrilerinden destek istedi. Çetinkaya’yı arayan ve kendisinin her zaman yanında olduğunu ifade eden Mehmet Sekmen, övgü dolu sözlerle bahsetti.

Mehmet Sekmen, Çetinkaya için görüntülü destek istedi

EN GÜÇLÜ DESTEĞİ VERECEKLERDİR

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya da gelen telefon ve destek sözleri ile mutlu olduğunu belirterek, “Erzurumlu hemşehrilerimiz her zaman bizim en büyük destekçimiz oldu. 31 Mart’ta da en güçlü desteğin onlarda geleceğine inanıyorum” dedi

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29 Şub 2024 - 12:03 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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