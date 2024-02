Körfez’de gece-gündüz asfalt mesaisi

Körfez Belediyesi, vatandaşların daha huzurlu ve güvenli yolculuk yapabilmeleri adına Körfez’ in yollarını güzelleştirmeye devam ediyor. Her gün başka bir mahallede aralıksız çalışmalar sürdüren Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı’ nda sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Toplam 300 ton asfalt serimi gerçekleştirildi

300 TON ASFALT SERİLDİ

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Son olarak Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarında çalışma gerçekleştiren ekipler, 145 Metre uzunluğunda olan yola 300 ton asfalt serdiklerini belirtti. Ekipler, asfalt serim işleminin bittiğini ve yol çizgilerinin çekimiyle birlikte çalışmanın tamamlanacağını belirtti.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Gece gündüz demeden Körfez’ in her noktasına hizmet götüren Körfez Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan her alanda çalışmaların devam edeceğini belirtti. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları kaliteli ve güvenli yollarla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.