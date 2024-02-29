İbrahim Şirin: Esnaflarımız bizim en büyük destekçimiz

31 Mart tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesi çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, vatandaş ve esnaf buluşmalarını sürdürüyor. Başkan Adayı Şirin bu kapsamda İbni Sina Mahallesi’nde bölge sakinlerini ve esnafları ziyaret etti. Cumhur İttifakı ilçe başkan ve yöneticileri, meclis üyesi adayları ve teşkilat yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde esnaflarla sohbet eden Başkan Adayı Şirin, bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

ESNAF ZİYARETLERİNDE BULUNDU

İbni Sina Mahallesi sakinlerine ve esnaflarına hal, hatır sorarak, talep, şikayet ve önerilerini dinleyen Başkan Adayı Şirin, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek seçimlerde desteklerini istedi. Derince’ye gönül birliği içerisinde hizmet edeceklerini belirten Şirin, “ Her fırsatta farklı mahallelerimizi ziyaret ederek, vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinlemeye gayret gösteriyoruz. Sizlerin talepleri doğrultusunda projelerimizi en iyi şekilde ve en ince detayına kadar belirleyerek Derince’mize değer katan eserlere birlikte imza atacağız” dedi.