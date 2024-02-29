Goodyear’ın altıncı görüşmesinde sonuç çıkmadı, Sarı: Yüzde 100’ün üzerinde teklifle gelin

ALTINCI GÖRÜŞME
Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin altıncı oturumu Tryp By Wyndham’da yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen işveren sendikası Kiplas Genel Sekreteri Ulaş Yıldız, Goodyear İK Direktörü Ceren Özel, Ortak Hizmetler Müdürü Serkan Işık ve İzmit İK Müdürü Aslı Beyler katıldı.
BEŞİNCE GÖRÜŞME OLUMLU GEÇMİŞTİ
Geçtiğimiz hafta yapılan görüşmelerde Goodyear işvereni sosyal haklarda üretim işçileri için yüzde 90, ikinci yıl ise enflasyon, destek hizmetleri için ise yüzde 100 aynı şekilde ikinci yıl da enflasyon zammı önerdiler. Üretim işçileri için ilk 6 ay ücrette yüzde 55, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dilimlerde ise enflasyon, destek işçileri için ise yüzde 75 zam, diğer 6 aylık dilimlerde ise enflasyon oranında zam teklif etti. Altıncı görüşmenin ardından açıklama yapan Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Aladdin Sarı, işverenin yeni teklifleri ile ilgili bilgi verdi.
BU ADIMLARI KABUL ETMİYORUZ
Zor bir süreçten geçtiklerini söyleyen Sarı, “Kıran kırana bir sözleşme süreci yaşanıyor. Parasal konulara girdik. Ücretler konusunda endüstrinin adımları iştahlı değil. Dar adımlarla geliyorlar. Atıkları adımları kabul etmiyoruz. Bu sözleşmenin işçilerin ve kamuoyunun beklentileri şeklinde olmasını istiyoruz. Her oturumda sözleşmenin bir an önce bitmesi için kendilerine söylüyoruz. Bugün üretim de iki madde üzerinde destek hizmetlerinde bir madde geçti. Üretim işçileri için 35, destek hizmetlerinde ise 29 madde üzerinde anlaşma sağlandı.
YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE ZAM İSTİYORUZ
İlk 6 ay üretim işçilerine yüzde 65 oranında, sosyal haklara ise yüzde 100, destek işçilerine ise ücretlerine ise totalde yüzde 85, sosyal haklara da yüzde 100 ile yüzde 125 oranında bir zam teklifinde bulundular. Bu zamları asla kabul etmeyeceğimizi söyledik. Bizi ve çalışan arkadaşlarımızı memnun etmeyen oranlar. Ciddi bir şekilde gelmelerini istedik. Üretim işçileri için yüzde 100, destek hizmetlerine ise yüzde 100’ün üzerinde gelmelerini istedik. Toplantıya sözleşmeyi bitirme iradesi ile gelmelerini istedik. 8 Mart’a saat 10.30’da tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlarımızın satın alma güçleri düştü. Çok uzatmaya gerek yok” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(26 )
Destek - Destek Grubu eski saat ücreti üzerinden mi zam isteniyor yoksa asgari ücret üzerinden mi yoksa 25bin bürüt üzerine mi anlamıyorum.
Eski saat ücreti üzerindense %100 bile alsa suan ki kadrolu maaşı anca yapıyor. Asgari ücret üzerinden alsa gruplar arasında farkı nasıl olacak. Destek Grubu yine mağdur kalıcak gibi geliyor
Fakir - Doğumlar sancılı olur burda bir mücadele veriliyor herkes saygılı olsun sabır ve zaman herşeyin ilacıdır işini en güzel yapan sendikasına işverenine en güzel desteği vermiş olur işci en güzelini hak ediyor lütfen işci kardeşlerimizi mutlu edelim onlarda huzur içersinde mutlu bir şekilde hayatını idame ettirsin işine dört elle sarılarak mücadelesine devam etsin sendikamıza da teşekkür ediyoruz verdiği bu mücadeleden ötürü başta başkanımız ve ekibine işverende vermek istiyor anlaşılana göre zamanı gelince talebe karşılık verecektir inşallah hepimiz biriz biz bir aileyiz hepimizin birbirimize ihtiyacı var kimse kimseyi üzmesin iki durak sonra dünya kapısı kapanacak ahiret bizi bekliyor üzmeyelim birbirimizi sonuç sabır zaman kalın sağlıcakla.
Good Year - Başkanim her türlü herşeye haziriz. Bir işaretinize, söylemine bakar. Size güveniyoruz yönetime güveniyoruz.
Good - Yoksulluk sinirinin 53000 tl aciklandigi ulkemizde durusumuzu ve tavrimizi gosterme zamani geldi de geciyor
İşçi - Sözleşmenin hemen bitmesi önemli değil, güzel bitmesi önemli. 6+2 yi de alırsan mükemmel olur başkanım. Zam konusunda zaten söylenecek en iyi oranları söylemişsiniz. Sabırla beklemeye devam..
Brisalı - İşverenler inşallah mesajı almıştır uzatmayın işçinin istediğini verin.!!
Başkanım bu işçiler sonuna kadar yanında dik dur eğilme bu işçi seninle.!! ✊?✊?✊?
Brisa - 100%100 bile alsak bu enflasyonda 2 ay a para yok olacak başkan taslak yanlış birde pazarlık yapıyorsun yazık
Fakirleştik - Dört gözle artık bekler olduk. 8 Mart çok uzun bir süre. Eğer o gün imzalanacaksa uygun ama 2 gün sonra ramazan olduğunu unutmayın. Millet oruçluyken birde geçim derdini düşünmesin. 100-100 altı rakam kurtarmaz hele hele enflasyon artı enflasyon yarısı da gelmezse uçurum. İşçinin güvenini sarsmayın. Tek güvendiği sizsiniz. O da giderse hüsran
İşçi Arkanda - Başkanım işçiler her şeye hazır nazır sana da güveniyoruz işçinin boynunu ailesine karşı bükme herkes ev geçindiriyor
Adapazar - Başkanım 100 ün aşağısı kurtarmaz başkan sen dik dur biz herzaman yanında oluruz tek güvendiğimiz sizsiniz başkanım hak hukuk bilen adamsınız bizde burdan çoluk çocuğa ekmek götüreceğiz size güveniyoruz başkanım.
Geçmi̇şi̇ Unutmayan... - Yok Tiyatro,Yok anlaşmışlar,yok oyun diye köşelerde fısfıs yapanlar , ALAADDİN SARI nın Lastik iş sendikasına başkan olması ALLAH ın bir lütfüdür.Buna şükredin,şükür namazı kılın ileride bu ADAMI çok ararsınız bugünü yazın bir kenara..Adamın kuyusunu kazan düşmanı çok ,siz birlik olup fırsat vermeyin bırakın boş işleri Adama sahip çıkın cesaretli olun,açık açık gururla söyleyin ben BAŞKANIMA güveniyorum demeyi....Sonra çok ararsınız.
Aksaraylıbrisali - Başkanım sulh ile çözeriz, çok bir şey kalmadı. Seçimden sonra devalüasyon ekonomisi devam edecek. Başarırsınız inanıyoruz.
Rumuzz - Ağam bizimle eğleniyor biz hala eylem yapmayıp iyi niyetli iş verenimizi desteklersek daha çoook bekleriz.Eylem yapmak için ne bekliyoruz acaba iş verenin izin vermesinimi anlayamadım
Goodyear Izmit - Yüzde yüz zam talebinin yanında korumalı sisteminde unutmayın .vergi dikimi yukselince maaşlar yine düşecek.on iki ay boyunca aynı maaşı almak için korumalı maddeyide alın.
Pirellici - Demek ki sendika yönetimi ve başkanımız buraya gelen yorumları dikkate alıyor daha önce yaptığı söylemleri işçinin istediği gibi değiştirdi işçinin 100de 100 ve daha sert müdahale istediğini gördü bence inşaALLAH taslak olduğu gibi geçer biraz olsun bizlerde rahatlarız ALLAH kolaylık versin
Prometeon - Büyük başkan işçinin beklediği tavır tamda buydu tebrikler
Kafkas - Yaşa başkanım uzatmaya gerek yok yüzde yüzle gelin demiş tatava yok destek var sabır destek inanç gençler seninle
Isci - aynen oyle gerekenı soylemıs sonuna kadar destek
Masanın Nabzı - En iyi şekilde bitmesini temmeni ediyoruz işçiye zararı olmadan bitsin istiyoruz hakkımızda hayırlısı
Lastik Iş - Aynen böyle devam uzatmaya gerek yok tavrimizi koyup masadan kalkalım başkan alım gücü zaten çok düştü taslagimizi verene kadar devam helal olsun ALLAH yar ve yardımcınız yardımcımız olsun inşallah
Isci - aynen baskan cok uzatmaya gerek yok hersey ortada alım gucumuz cok dustu kendılerı bılır bızım taslagımızı kabul edene kadar devam
Veli - Torpilsporlar öbür dünyada var unutma
Deli - Kimmiş onlar
Ali - Başkanım yüzde 60 gayet iyi kabul edelim
Yusuf - Ters algı yapıyor aklınca başkanın peşinden giden insanlar bu kafada imajı vermeye çalışıyor,basit numaralara bu işçinin karnı tok o işler eskidendi :)
Akrep Goodyear - Ters algı yapıyor aklınca, daha haberi bile okumamış, güzel kardeşim 65 verdiler başkanımız kabul etmedi sen 60 dan bahsediyon:))
Isci - bıkmadınız dımı mıllet ekmegının derdınde colugunu cocugunu rahat gecındırme derdınde sana %60 bıle cok
Kağıt Havlu - Fabrika bile %65 vermiş sen %60 iyi diyorsun bu kafayla hayatta kalman mucize kapat ceneni
Goodyear İzmit - Başkanım dik dur eğilme bu işçi seninle
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.