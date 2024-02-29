Goodyear’ın altıncı görüşmesinde sonuç çıkmadı, Sarı: Yüzde 100’ün üzerinde teklifle gelin

ALTINCI GÖRÜŞME

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin altıncı oturumu Tryp By Wyndham’da yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen işveren sendikası Kiplas Genel Sekreteri Ulaş Yıldız, Goodyear İK Direktörü Ceren Özel, Ortak Hizmetler Müdürü Serkan Işık ve İzmit İK Müdürü Aslı Beyler katıldı.

BEŞİNCE GÖRÜŞME OLUMLU GEÇMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta yapılan görüşmelerde Goodyear işvereni sosyal haklarda üretim işçileri için yüzde 90, ikinci yıl ise enflasyon, destek hizmetleri için ise yüzde 100 aynı şekilde ikinci yıl da enflasyon zammı önerdiler. Üretim işçileri için ilk 6 ay ücrette yüzde 55, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dilimlerde ise enflasyon, destek işçileri için ise yüzde 75 zam, diğer 6 aylık dilimlerde ise enflasyon oranında zam teklif etti. Altıncı görüşmenin ardından açıklama yapan Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Aladdin Sarı, işverenin yeni teklifleri ile ilgili bilgi verdi.

BU ADIMLARI KABUL ETMİYORUZ

Zor bir süreçten geçtiklerini söyleyen Sarı, “Kıran kırana bir sözleşme süreci yaşanıyor. Parasal konulara girdik. Ücretler konusunda endüstrinin adımları iştahlı değil. Dar adımlarla geliyorlar. Atıkları adımları kabul etmiyoruz. Bu sözleşmenin işçilerin ve kamuoyunun beklentileri şeklinde olmasını istiyoruz. Her oturumda sözleşmenin bir an önce bitmesi için kendilerine söylüyoruz. Bugün üretim de iki madde üzerinde destek hizmetlerinde bir madde geçti. Üretim işçileri için 35, destek hizmetlerinde ise 29 madde üzerinde anlaşma sağlandı.

YÜZDE 100’ÜN ÜZERİNDE ZAM İSTİYORUZ

İlk 6 ay üretim işçilerine yüzde 65 oranında, sosyal haklara ise yüzde 100, destek işçilerine ise ücretlerine ise totalde yüzde 85, sosyal haklara da yüzde 100 ile yüzde 125 oranında bir zam teklifinde bulundular. Bu zamları asla kabul etmeyeceğimizi söyledik. Bizi ve çalışan arkadaşlarımızı memnun etmeyen oranlar. Ciddi bir şekilde gelmelerini istedik. Üretim işçileri için yüzde 100, destek hizmetlerine ise yüzde 100’ün üzerinde gelmelerini istedik. Toplantıya sözleşmeyi bitirme iradesi ile gelmelerini istedik. 8 Mart’a saat 10.30’da tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlarımızın satın alma güçleri düştü. Çok uzatmaya gerek yok” dedi.