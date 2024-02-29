Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Sağlık

Elektronik sigaranın neden olduğu kalıcı hastalıklar ortaya çıktı

ABONE OL Google News Sayfamız

Uzmanı, “Elektronik sigara, akciğerlerde geri dönüşü olmayan hastalıklara neden olabilir” diyerek uyarılarını açıkladı.

Elektronik sigaranın neden olduğu kalıcı hastalıklar ortaya çıktı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Elektronik sigaraların, sigarayı bırakmak isteyenler için bir alternatif olarak sunulmasına rağmen, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kürşat Uzun tarafından yapılan açıklamalara göre, bu ürünlerin akciğer hastalıklarına yol açabileceği ve geri dönüşü olmayan zararlara neden olabileceği ortaya çıktı.

Prof. Dr. Uzun, sigarayı bırakmak için onaylanmış bilimsel ve klasik yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Elektronik sigaranın, klasik sigaranın bilinen zararlarına bir alternatif olarak geliştirilmiş olmasına rağmen, güvenliği ve sigarayı bırakma sürecindeki etkinliği hakkında sorular devam ediyor.

Prof. Dr. Kürşat Uzun, elektronik sigaranın 2004 yılında Çin'de ortaya çıktığını ve 2006-2007 yıllarında küresel pazarlara yayıldığını belirtti.

Bu cihazlar, duman içermeyen ancak sigara dumanına benzer bir deneyim sunan, nikotin içeren veya içermeyen sıvılarla çalıştığı biliniyor.

Ancak, yapılan araştırmalar e-sigaranın gençler arasında yaygınlaştığını ve klasik sigara kadar zararlı olabileceğini gösterdi.

Dünya genelinde milyonlarca insanın e-sigara kullandığı ve kullanım oranlarının ülkeden ülkeye değiştiği biliniyor.

Özellikle gençler arasında, kullanım oranları %2 ile %52 arasında değişmektedir ve liseli gençler arasında e-sigara kullanımının son yıllarda önemli ölçüde arttığı rapor edildi.

Prof. Dr. Uzun, dünya genelinde yaklaşık 30 ülkenin nikotinli e-sigara satışını yasakladığını, bazı ülkelerin kısmi düzenlemelerle satışa izin verdiğini, bazılarının ise hiçbir düzenleme yapmadan satış yapmadığını ifade etti.

E-sigaraların, sigarayı bırakma amacıyla kullanılmasına rağmen, sigara içmeyen kişilerin sigaraya başlamasına yol açtığı ve piyasada bulunan e-sigara sıvılarının çeşitli tatlandırıcılar, renklendiriciler ve kimyasal maddeler içerdiği, bu maddelerin kanserojen olabileceği belirtildi.

Ayrıca, yetişkinlerin büyük bir kısmının e-sigara kullanımına rağmen klasik sigara içmeye devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: İHA

# ifade

29 Şub 2024 - 13:09 Kocaeli- Sağlık --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.280.561 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI ARANIYOR

İzmit Yenişehir Mahallesinde, Fizik Tedavi Kliniğinimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışmak  üzere, PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI alınacak...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Aman dikkat! Elektronik sigara içtikten sonra bu şikayet başlıyorsa... mask
Aman dikkat! Elektronik sigara içtikten sonra bu şikayet başlıyorsa...
HIV gizli bir pandemi gibi mask
HIV gizli bir pandemi gibi
Dünyada yaşam için en ideal sıcaklık derecesi belirlendi mask
Dünyada yaşam için en ideal sıcaklık derecesi belirlendi
DSÖ uyardı: Kızamık vakaları dünya genelinde yüzde 79 arttı mask
DSÖ uyardı: Kızamık vakaları dünya genelinde yüzde 79 arttı
Dr. Musa Çallı görevine başladı mask
Dr. Musa Çallı görevine başladı
“Elektronik sigara bir sigara bırakma yöntemi değildir” mask
“Elektronik sigara bir sigara bırakma yöntemi değildir”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL