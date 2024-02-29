Elektronik sigaranın neden olduğu kalıcı hastalıklar ortaya çıktı

Elektronik sigaraların, sigarayı bırakmak isteyenler için bir alternatif olarak sunulmasına rağmen, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kürşat Uzun tarafından yapılan açıklamalara göre, bu ürünlerin akciğer hastalıklarına yol açabileceği ve geri dönüşü olmayan zararlara neden olabileceği ortaya çıktı.

Prof. Dr. Uzun, sigarayı bırakmak için onaylanmış bilimsel ve klasik yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Elektronik sigaranın, klasik sigaranın bilinen zararlarına bir alternatif olarak geliştirilmiş olmasına rağmen, güvenliği ve sigarayı bırakma sürecindeki etkinliği hakkında sorular devam ediyor.

Prof. Dr. Kürşat Uzun, elektronik sigaranın 2004 yılında Çin'de ortaya çıktığını ve 2006-2007 yıllarında küresel pazarlara yayıldığını belirtti.

Bu cihazlar, duman içermeyen ancak sigara dumanına benzer bir deneyim sunan, nikotin içeren veya içermeyen sıvılarla çalıştığı biliniyor.

Ancak, yapılan araştırmalar e-sigaranın gençler arasında yaygınlaştığını ve klasik sigara kadar zararlı olabileceğini gösterdi.

Dünya genelinde milyonlarca insanın e-sigara kullandığı ve kullanım oranlarının ülkeden ülkeye değiştiği biliniyor.

Özellikle gençler arasında, kullanım oranları %2 ile %52 arasında değişmektedir ve liseli gençler arasında e-sigara kullanımının son yıllarda önemli ölçüde arttığı rapor edildi.

Prof. Dr. Uzun, dünya genelinde yaklaşık 30 ülkenin nikotinli e-sigara satışını yasakladığını, bazı ülkelerin kısmi düzenlemelerle satışa izin verdiğini, bazılarının ise hiçbir düzenleme yapmadan satış yapmadığını ifade etti.

E-sigaraların, sigarayı bırakma amacıyla kullanılmasına rağmen, sigara içmeyen kişilerin sigaraya başlamasına yol açtığı ve piyasada bulunan e-sigara sıvılarının çeşitli tatlandırıcılar, renklendiriciler ve kimyasal maddeler içerdiği, bu maddelerin kanserojen olabileceği belirtildi.

Ayrıca, yetişkinlerin büyük bir kısmının e-sigara kullanımına rağmen klasik sigara içmeye devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: İHA