İşçilerden çatal kaşıklı eylem

Petrol-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu İzocam’da çalışan işçiler yemekhanede yaptıkları eylemle seslerini işverene duyurmaya çalıştı. İşçiler çatal ve kaşıklarla masalara vurdu. İzocam fabrikası işçileri, enflasyon ve asgari ücret zammı arasındaki fark ve yakacak ödemesinin erken verilmesi, özel sağlık sigortasının aile bireylerini kapsaması ve kadro talepleriyle eylem yaparken, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” ve “İşçiler açken patronlara huzur yok” diye slogan attı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.