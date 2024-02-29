Ücretsiz okul yemeği için harekete geçildi

Aralarında Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Bir Araa Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (BAYETAV) ile Derin Yoksulluk Ağu'nın bulunduğu demokratik toplum örgütleri, tüm okul kademelerinde bir öğün yemek ve içilebilir temiz su talebini dile getirmek amacıyla Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu'nu oluşturdu.

Koalisyondan yapılan açıklamada, "Uzun bir süredir birçok demokratik kitle örgütü, kurumlar ve kişiler okullarda bir öğün ücretsiz yemek ve içilebilir temiz su talebi ile çeşitli basın açıklamaları, toplantılar, söyleşiler, paneller düzenlenleyerek kamuoyu oluşturamaya ve ülkenin gündemine girmesini sağlamaya çalışıyordu. Konunun muhatabı olan mevcut iktidar, okul öncesi çocuklarımıza bir öğün yemek vermeyi 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı programına alsa da, maalesef bu kararı geri çekmiştir. Yeniden bir baskı oluşturmak ve tüm okul kademelerinde bir öğün yemek ve içilebilir temiz su talebimizi dile getirmek amacı ile daha güçlü bir mücadeleyi yaratmak için biçok demokratik kitle örgütü, konu ile ilgili eakademisyenler ve aktivistlerin bir araya geldiği "Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu'nu" oluşturduk" denildi.

2 Mart Cumartesi oluşumun deklerasyonu, Ankara'da TTB Genel Merkezi'nde yapılacak toplantı ile açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi