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29 Şub 2024 - 13:48- Ekonomi G:

Karpuz İran’dan, kilosu 60 lira

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Doğu Kışla’da kurulan Perşembe Pazarında İran’dan gelen karpuz satışa çıktı. Kilosu 60 lira olan karpuz dörde bölünerek satışa çıktı.

Muhammet Emin Can
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Karpuz İran’dan, kilosu 60 lira
Karpuz İran’dan, kilosu 60 lira
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İzmit Doğu Kışla kapalı pazar alanında kurulan Perşembe Pazarında bu hafta sera ürünleri fiyatları ile el yaktı. Dolmalık biber 60, çarliston biber 60, kıl biber 80, patlıcan 60, taze fasulye 70, bezelye 80, çeri domates 35, domates 25, salatalık 35 liradan satıldı. Mevsim sebzeleri ise geçen yıllara göre pahalı olsa da sera ürünlerine göre fiyatları biraz daha aşağıda kaldı.

Karpuz İran’dan, kilosu 60 lira
Karpuz İran’dan, kilosu 60 lira

KARPUZUN KİLOSU 60 LİRA

Pazarda karpuz satışa çıktı. İran’dan getirilen karpuzun kilosunun 60 TL’den satılması dikkat çekti. Karpuz bugün sınırlı sayıdaki tezgâhta yer aldı. Karpuz dörde bölünerek satıldı.

Karpuz İran’dan, kilosu 60 lira
Karpuz İran’dan, kilosu 60 lira
Karpuz İran’dan, kilosu 60 lira

 

ÜRÜN

ADI

GEÇEN HAFTA (TL)

BU

HAFTA (TL)

Dolmalık biber

50

60

Çarliston biber

50

50

Kıl biber

60

80

Kapya

50

50

Patlıcan

60

60

Domates

25

25

Çeri domates

50

35

Salkım domates

30

25

Salatalık

25

35

Kabak

30

20

Havuç

25

20

Limon (file)

10

10

Maydanoz

10

10

Kıvırcık

30

25

Roka

15

10

Dereotu

20

10

Taze soğan

20

25

Mor lahana

10

10

Patates

15

15

Soğan

15

15

Ispanak

25

30

Taze Fasulye

60

70

Mantar

80

80

Bezelye

100

80

Asma yaprağı

180

200

Bakla

50

50

Sarımsak

150

120

Pırasa

25

20

Karnabahar

40

30

Beyaz lahana

25

30

Kereviz

30

20

Enginar

25

30

Brokoli

20

35

Brüksel lahanası

-

30

Turp

15

20

Pazı

15

10

Karalahana

15

10

Çiçekli mancar

50

40

Karpuz

-

60

Çilek

100

80

Muz

50

45

Portakal

15

15

Kivi

50

50

Armut

25

25

Elma

30

20

Yeşil elma

25

30

Mandalina

15

15

Nar

30

25

Greyfurt

-

20

Dut (Kâse)

100

65

Ceviz

100

120

Bal kabağı

20

15

Ihlamur (paket/kilo)

50/500

50/500

Kestane

-

150

 

# Karpuz, meyve, sebze, İzmit, hafta

29 Şub 2024 - 13:48 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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