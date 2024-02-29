Karpuz İran’dan, kilosu 60 lira

İzmit Doğu Kışla kapalı pazar alanında kurulan Perşembe Pazarında bu hafta sera ürünleri fiyatları ile el yaktı. Dolmalık biber 60, çarliston biber 60, kıl biber 80, patlıcan 60, taze fasulye 70, bezelye 80, çeri domates 35, domates 25, salatalık 35 liradan satıldı. Mevsim sebzeleri ise geçen yıllara göre pahalı olsa da sera ürünlerine göre fiyatları biraz daha aşağıda kaldı.

KARPUZUN KİLOSU 60 LİRA

Pazarda karpuz satışa çıktı. İran’dan getirilen karpuzun kilosunun 60 TL’den satılması dikkat çekti. Karpuz bugün sınırlı sayıdaki tezgâhta yer aldı. Karpuz dörde bölünerek satıldı.