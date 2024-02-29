Karpuz İran’dan, kilosu 60 lira

İzmit Doğu Kışla kapalı pazar alanında kurulan Perşembe Pazarında bu hafta sera ürünleri fiyatları ile el yaktı. Dolmalık biber 60, çarliston biber 60, kıl biber 80, patlıcan 60, taze fasulye 70, bezelye 80, çeri domates 35, domates 25, salatalık 35 liradan satıldı. Mevsim sebzeleri ise geçen yıllara göre pahalı olsa da sera ürünlerine göre fiyatları biraz daha aşağıda kaldı.
KARPUZUN KİLOSU 60 LİRA
Pazarda karpuz satışa çıktı. İran’dan getirilen karpuzun kilosunun 60 TL’den satılması dikkat çekti. Karpuz bugün sınırlı sayıdaki tezgâhta yer aldı. Karpuz dörde bölünerek satıldı.
ÜRÜN
ADI
GEÇEN HAFTA (TL)
BU
HAFTA (TL)
Dolmalık biber
50
60
Çarliston biber
50
50
Kıl biber
60
80
Kapya
50
50
Patlıcan
60
60
Domates
25
25
Çeri domates
50
35
Salkım domates
30
25
Salatalık
25
35
Kabak
30
20
Havuç
25
20
Limon (file)
10
10
Maydanoz
10
10
Kıvırcık
30
25
Roka
15
10
Dereotu
20
10
Taze soğan
20
25
Mor lahana
10
10
Patates
15
15
Soğan
15
15
Ispanak
25
30
Taze Fasulye
60
70
Mantar
80
80
Bezelye
100
80
Asma yaprağı
180
200
Bakla
50
50
Sarımsak
150
120
Pırasa
25
20
Karnabahar
40
30
Beyaz lahana
25
30
Kereviz
30
20
Enginar
25
30
Brokoli
20
35
Brüksel lahanası
-
30
Turp
15
20
Pazı
15
10
Karalahana
15
10
Çiçekli mancar
50
40
Karpuz
-
60
Çilek
100
80
Muz
50
45
Portakal
15
15
Kivi
50
50
Armut
25
25
Elma
30
20
Yeşil elma
25
30
Mandalina
15
15
Nar
30
25
Greyfurt
-
20
Dut (Kâse)
100
65
Ceviz
100
120
Bal kabağı
20
15
Ihlamur (paket/kilo)
50/500
50/500
Kestane
-
150
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.