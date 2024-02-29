‘HGS borcunuz var’ mesajıyla oyuna gelmeyin

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Siberay dolandırıcıların yeni yöntemi ‘Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) borcunuz var’ mesajlarına karşı uyarı yayınladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Siberay birimi tarafından yapılan uyarıda, dolandırıcıların cep telefonlarına gönderilen ‘HGS borcunuz var, linke tıklayarak ödeme yapabilirsiniz’ mesajlarına itibar edilmemesi gerektiğine yer verildi.

BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR EDİLDİ

Dolandırıcılar tarafından gönderilen SMS'de ödenmemiş HGS borcu olduğu belirtilerek borcun ödenmemesi durumunda icra başlatılacağını yazıyor. Sahte bir avukat isminin yer aldığı mesajda iletilen linke tıklanması gerektiği söyleniyor. Yönlendirilen sahte HGS linkine tıklayan kullanıcılardan, T.C. kimlik numarasını ve araç plakasını yazması isteniyor. Daha sonra sahte bir borç bakiyesi gösteriliyor ve sonraki sayfada kredi kartıyla borcun ödenmesi talep ediliyor. Binlerce kişi bu yöntemle mağdur ediliyor.

ÖDEMELERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPIN

Siberay ekipleri gelen SMS, mail ve internet üzerindeki linklere tıklanmaması gerektiğini belirtiyor. Kaynağı belirsiz hiçbir bağlantıya tıklanmaması gerektiğini söyleyen Siberay ekipleri kişisel ve finanas bilgilerin paylaşılmaması konusunda vatandaşları uyarırken, HGS işlemlerinin e devlet ve mobil bankacılık üzerinden yapılması gerektiğini belirtiyor.