Taksicilerin zam talebi onaylandı

Akaryakıt fiyatları başta olmak üzere yeni yılla birlikte gelen zamlar sonrası Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, UKOME’ye zam talebinde bulundu. Oda 18 lira 98 kuruş olan taksimetre açılış ücretinin 25 TL’ye, 18 lira 15 kuruş olan kilometre başı ücretinin 25 TL’ye ve kısa mesafe ücretinin ise 66 TL’den 80 TL’ye yükselmesini talep etti. Bu zam teklifi 29 Şubat’ta gerçekleştirilen UKOME toplantısında görüşüldü ve onaylandı.

Yeni fiyat tarifesi hazırlanacak raporlar, atılacak imzalar sonrası yürürlüğe girecek. Zammın 4-10 Mart haftasında yürürlüğe girmesi bekleniyor.