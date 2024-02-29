Hamsi ve palamut fiyatları düştü

Bu hafta Perşembe Pazarındaki balıkçı tezgâhlarında önceki haftaya göre fiyatı yükselen tek balık mezgit oldu. Mezgitin fiyatı 20 lira yükselerek 70 lira oldu. Hamsi ve palamut ise fiyatı bir önceki haftaya göre düşen balıklar oldu. Geçen haftaya göre hamsi 20, palamut ise 30 TL daha uygun fiyattan satıldı. İstavrit, levrek, çupra ve somon ise önceki hafta fiyatıyla bu hafta da satıştaydı. Yeni haftada sazan, tekir, kefal, kupes ve sarıkanat tezgâha yeniden çıkan balıklar oldu.
BALIK
ADI
GEÇEN HAFTA FİYATI (TL)
BU HAFTA FİYATI (TL)
Hamsi
120
100
İstavrit
50
50
Palamut
100
70
Levrek
250
250
Çupra
250
250
Mezgit
50
70
Sazan
-
80
Tekir
-
300
Kefal
-
70
Kupes
-
70
Sarıkanat
-
50
Somon
250
250
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.