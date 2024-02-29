Hamsi ve palamut fiyatları düştü

Bu hafta Perşembe Pazarındaki balıkçı tezgâhlarında önceki haftaya göre fiyatı yükselen tek balık mezgit oldu. Mezgitin fiyatı 20 lira yükselerek 70 lira oldu. Hamsi ve palamut ise fiyatı bir önceki haftaya göre düşen balıklar oldu. Geçen haftaya göre hamsi 20, palamut ise 30 TL daha uygun fiyattan satıldı. İstavrit, levrek, çupra ve somon ise önceki hafta fiyatıyla bu hafta da satıştaydı. Yeni haftada sazan, tekir, kefal, kupes ve sarıkanat tezgâha yeniden çıkan balıklar oldu.

BALIK ADI GEÇEN HAFTA FİYATI (TL) BU HAFTA FİYATI (TL) Hamsi 120 100 İstavrit 50 50 Palamut 100 70 Levrek 250 250 Çupra 250 250 Mezgit 50 70 Sazan - 80 Tekir - 300 Kefal - 70 Kupes - 70 Sarıkanat - 50 Somon 250 250