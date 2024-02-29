Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Hamsi ve palamut fiyatları düştü

ABONE OL Google News Sayfamız

İzmit’te Perşembe Pazarındaki balıkçı tezgâhlarında palamut 100 liradan 70 liraya, hamsi 120 liradan 100 liraya düştü.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Hamsi ve palamut fiyatları düştü mask
Hamsi ve palamut fiyatları düştü
Hamsi ve palamut fiyatları düştü
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bu hafta Perşembe Pazarındaki balıkçı tezgâhlarında önceki haftaya göre fiyatı yükselen tek balık mezgit oldu. Mezgitin fiyatı 20 lira yükselerek 70 lira oldu. Hamsi ve palamut ise fiyatı bir önceki haftaya göre düşen balıklar oldu. Geçen haftaya göre hamsi 20, palamut ise 30 TL daha uygun fiyattan satıldı. İstavrit, levrek, çupra ve somon ise önceki hafta fiyatıyla bu hafta da satıştaydı. Yeni haftada sazan, tekir, kefal, kupes ve sarıkanat tezgâha yeniden çıkan balıklar oldu.

Hamsi ve palamut fiyatları düştü

Hamsi ve palamut fiyatları düştü

BALIK

ADI

GEÇEN HAFTA FİYATI (TL)

BU HAFTA FİYATI (TL)

Hamsi

120

100

İstavrit

50

50

Palamut

100

70

Levrek

250

250

Çupra

250

250

Mezgit

50

70

Sazan

-

80

Tekir

-

300

Kefal

-

70

Kupes

-

70

Sarıkanat

-

50

Somon

250

250

 

# yeni, hafta

29 Şub 2024 - 14:19 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.280.561 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI ARANIYOR

İzmit Yenişehir Mahallesinde, Fizik Tedavi Kliniğinimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışmak  üzere, PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI alınacak...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Konut kredisinde riskli yapı sahiplerine kolaylık mask
Konut kredisinde riskli yapı sahiplerine kolaylık
Küresel piyasalar karışık seyrediyor mask
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Gram altın rekorunu kırmaya devam ediyor mask
Gram altın rekorunu kırmaya devam ediyor
O ürünlere zam geldi mask
O ürünlere zam geldi
Mevduat faizleri yeniden yükselişte: 1 milyon TL’nin 3 aylık getirisi mask
Mevduat faizleri yeniden yükselişte: 1 milyon TL’nin 3 aylık getirisi
Bitcoin'in fiyatı Kasım 2021'den bu yana ilk kez 60 bin doları geçti mask
Bitcoin'in fiyatı Kasım 2021'den bu yana ilk kez 60 bin doları geçti

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL