İbrahim Şirin sahada işi sıkı tutuyor

Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, 31 Mart seçim süreci öncesi çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında Başkan Adayı Şirin, ilk olarak S.S 18 nolu Derince Lojistik Motor Taşıtları Kooperatifi’ne konuk oldu. Kooperatif Başkanı Nurettin Dalma ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen programda Şirin’e Cumhur İttifakı teşkilatları da eşlik etti.

SANAYİ SİTESİ ESNAFLARI

Başkan Adayı Şirin, ikinci ziyaretini ise S.S 35 nolu Derince Lojistik Motor Taşıtları Kooperatifi'nde başkan Selahattin Kaldırım ve üyelerine yönelik olarak yaptı. Her iki kooperatif başkanı ve üyelerine teşekkür eden Şirin, yapacakları çalışmalar ve projelerle ilgili paylaşımlarda bulundu.

PROJELERİMİZ HAZIR

Başkan Adayı Şirin, kooperatifler nezdinde yaptığı görüşmelerin yarı sıra Sanayi Sitesi bölgesinde esnafları da ziyaret etti. Esnaflarla hasbihalde bulunan Şirin, “Bizleri samimiyetle kucaklayan Sanayi Sitesi esnaf ve çalışanlarımıza gönülden teşekkür eder, hayırlı ve bereketli kazançlar dileriz” dedi.