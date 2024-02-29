Kocaeli'de "ÖNEM" projesinde etkinlikler sürüyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz'un eşi Selda Yavuz, proje doğrultusunda Kartepe ilçesinde Süleyman Şah İlkokulu'nda düzenlenen ebru sanatı etkinliğine katıldı.
Süleyman Şah İlkokul Müdürü Murat Bülent Kaplanoğlu rehberliğinde okulu gezen ve eğitim çalışmaları hakkında bilgi alan Selda Yavuz, daha sonra özel eğitim alan öğrencilerle etkinlikte bir araya geldi.
Etkinlikte öğrencilerle ebru yapan Selda Yavuz, onlara çeşitli hediyeler verdi.
Selda Yavuz'a, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın eşi Elif Kocaman, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek ve İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Nilüfer Yalınalp eşlik etti.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.