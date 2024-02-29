Belediye çalışanı yaşamını yitirdi

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Salih Karakurt bir süredir rahatsızlıkları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Salih Karakurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Salih Karakurt’un cenazesi bugün Serdar Mahallesi Köşem Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Efsane - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağ olsun
Izmit Personeli - İşinde gücünde iyi bir abiydi. Allah rahmet eylesin insallah
Ziya - Ekmeğinde çalışkan bir abimizdi
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.