Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamuya 36 bin 834 personel alımı yapılacak

Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TSE ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesine toplamda 36.834 personel alımı yapılacak.

KAMUYA 36.834 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

8 kamu kuruluşuna 36.834 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TSE ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı ilanlarında detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar ve gereken tüm şartlar sıralandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 27.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 27 bin sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.

Başvurular, 21 Şubat-28 Şubat 2024 tarihlerinde, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapılabilecek. ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Ataması yapılacak 27 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

LİSANS

Biyolog - 20

Büro Personeli - 304

Çocuk Gelişimcisi - 40

Diğer Teknik Hizmetler Personeli (İstatistikçi) - 25

Dil ve Konuşma Terapisti - 40

Diyetisyen - 250

Ebe - 2000

Fizyoterapist - 400

Gerontolog - 150

Hemşire - 13000

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) - 20

Odyolog - 30

Perfüzyonist - 20

Psikolog - 250

Sağlık Fizikçisi - 30

Sosyal Çalışmacı - 30

Mimar - 10

Mühendis Bilgisayar - 50

Mühendis Biyomedikal - 35

Mühendis Elektrik/Elektronik - 10

Mühendis Harita - 2

Mühendis İnşaat - 30

Mühendis Jeofizik - 3

Mühendis Makina - 10

Şehir Plancısı - 1

ÖN LİSANS

Sağlık Teknikeri Anestezi - 300

Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı - 40

Sağlık Teknikeri Diş - 150

Sağlık Teknikeri Laboratuvar - 490

Sağlık Teknikeri Ortopedi - 100

Sağlık Teknikeri Röntgen - 1200

Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter - 900

Sağlık Teknikeri Adli Tıp - 15

Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı - 450

Sağlık Teknikeri Ameliyat - 150

Sağlık Teknikeri Diyaliz - 150

Sağlık Teknikeri Eczane - 150

Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji - 30

Sağlık Teknikeri Evde Bakım - 425

Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi - 100

Sağlık Teknikeri İl ve Acil Yardım - 1540

Sağlık Teknikeri İş ve Uğraş Terapisi - 30

Sağlık Teknikeri Odyometri - 60

Sağlık Teknikeri Optisyen - 15

Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi - 40

Sağlık Teknikeri Padolog - 15

Sağlık Teknikeri Radyoterapi - 25

Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım - 425

Destek Personeli Şoför - 50

ORTAÖĞRETİM

Hemşire - 2000

Destek Personeli Şoför - 550

Sağlık Teknisyeni Anestezi - 50

Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı - 10

Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım - 400

Sağlık Teknisyeni Laboratuvar -80

Sağlık Teknisyeni Röntgen - 200

Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter - 100

BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, adaylar tercihlerini, 21-28 Şubat'ta yapabilecek. 21 Şubat'ta başlayan tercih işlemleri 28 Şubat saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, "KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu" kurallarına göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 8.000 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.

Başvurular 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 1.721 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavla 400 Defterdarlık Uzman Yardımcısı, 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı, 1271 Gelir Uzman Yardımcısı olmak üzere toplamda 1721 personel alımı yapacak.

DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCISI

Defterdarlık Uzman Yardımcısı Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı bölümü test usulünde tek oturumda 27 Nisan 2024 (Cumartesi) tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Başvurular 15 Mart'a kadar devam edecek olup 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS'lere katılmış ve en az 65 puana sahip kişiler başvurabilecek.

Adaylar tarafından giriş sınavının tüm aşamalarına ilişkin bilgiler (giriş sınavına başvuru, başvurunun güncellenmesi, iptali ve sonucu, yazılı sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu, sözlü sınav yeri, tarihi, puanı ve sonucu ile nihai sonuç vb. hususlar) Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip edilebilecek.

DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCISI

Devlet Gelir Uzman Yardımcısı sınavı için ön başvurular 7-13 Mart 2024 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 22-28 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak. 22-28 Mart 2024 tarihleri arasında ÖSYM'ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç Başvuru Günü 3 Nisan 2024 tarihi olacak.

GELİR UZMAN YARDIMCISI

Gelir Uzman Yardımcısı başvuruları, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayıp, 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecek.

Giriş sınavının yazılı bölümü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.

Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 19 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığında istihdam edilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı aranmaksızın 1 mimar, KPSS taban puanı esas alınmak üzere 1 avukat, 1 makine mühendisi, 1 inşaat mühendisi, 2 mimar, 2 idari uzman, 6 büro görevlisi, 2 destek personeli ile 3 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.

Başvurular, 22 Şubat-7 Mart'ta Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinden yapılacak.

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri, daha sonra "https://www.ktb.gov.tr/" ve "https://kapadokyaalan.ktb.gov.tr/" adreslerinin duyurular bölümünde ilan edilecek.

Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

KIYI EMNİYETİNE 9 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 3 ikinci mühendis, 1 gözcü-muhabereci, 2 mühendis, 1 tekniker ve 2 elektrik zabiti olmak üzere 9 personel alımı yapacak. İlana başvurular, 1 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Alıma ilişkin detaylar, Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayımlandı.

Nihai listelerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ulaşmasının ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Adayların atamaya esas başarı puanı, kurum tarafından yapılan sözlü sınav ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecek. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecek.

TSE 34 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 13 mühendis, 1 tekniker, 2 memur, 1 koruma ve güvenlik görevlisi ve 17 odacı (hizmetli) olmak üzere 34 personel alımı yapacak.

Şartları sağlayan adaylar, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden 28 Şubat-14 Mart arasında başvuru yapabilecek.

Sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar 26 Mart'ta Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilecek. İlanda ayrıca sözlü sınav tarihleri de belirtilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ 11 BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI YAPACAK

İçişleri Bakanlığına yazılı ve sözlü sınav başarı sıralamasına göre sözleşmeli 11 bilişim personeli alınacak.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı, Kıdemli Sistem Uzmanı, Uygulama Geliştirme Uzmanı, Veri Tabanı Uzmanı, Bilgi Güvenliği Uzmanı ve Network Uzmanı alımı gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını 28 Şubat - 5 Mart'ta e-Devlet üzerinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edebilecek.

Personel alımıyla ilgili başvuru şartlarına İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından ulaşılabilecek.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 40 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 40 sözleşmeli personel alacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 2022-KPSS (B) grubu P3 ve P93 puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 50 (elli) puan almış adaylar arasından 38 (otuz sekiz) sözleşmeli Mühendis ve 2 (iki) sözleşmeli Tekniker alımı yapılacak.

Sıralamaya girenlerin 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecek. Asil kazananlardan müracaat etmeyen, başvuru süresi içerisinde istenilen belgeler ile başvuru yapmayan, aranan şartları taşımadığı tespit edilen, feragat eden veya ataması yapılmasına karşın görevine başlamayanların yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 21/02/2024 –08/03/2024 tarihleri arasında alınacak.

Kaynak: Sabah.com.tr

Kaynak: Sabah