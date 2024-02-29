Fevzi Söğüt Körfez Barbaros Mahallesi muhtar adayı oldu

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı personeli Fevzi Söğüt Körfez ilçe Barbaros Mahallesi muhtarlığına aday oldu. 1982 İzmit doğumlu olan Söğüt, 42 yıldır Barbaros Mahallesi’nde ikamet ediyor. Birçok sivil toplum kuruluşunda görev yapan, Yeniyalı Barbarosspor yönetim kurulu üyeliğinde bulunan Fevzi Söğüt, “Bilgi ve birikimlerimizle, mahallemizin kanaat önderlerinin desteğiyle ortak akılla buluşarak sorunların çözümü, hizmetin eşit bir şekilde dağılımı için çalışacağız. Kazanan Barbaros Mahallemiz olacak” dedi. Söğüt’ün aza ekibinde şu isimler yer alıyor: Erdal Uçuk, Neslihan Çakır, Adem Kunduz, Aynur Akkaya, Serkan Kıyak, Bayram Özaslan, Ramazan Gökçe ve Hüseyin Korkut.

Kaynak: HABER MERKEZİ