Bilgisayar donanım malzemeleri alınacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Bilgisayar donanım malzemeleri satın alacak. Muhtelif Bilgisayar Donanım Malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhale ve Teklif açma tarihi 14 Mart Perşembe saat 10:00’da.

Kaynak: Haber Merkezi