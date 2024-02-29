Bina inşaatı yaptırılacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Bina inşaatı yaptıracak. Kocaeli İzmit SHM, Sarayönü ASM (6 AHB) ve 112 ASHİ Hizmet Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhale ve Teklif Açma tarihi 28 Mart Perşembe saat 11:00’da.

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Kaynak: Haber Merkezi