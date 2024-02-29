Gıda ürünleri satın alınacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Satınalma Komisyonu Başkanlığı, gıda ürünleri satın alacak. Ayran mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhale ve teklif açma tarihi 22 Mart Cuma saat 10:30’da.

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Kaynak: Haber Merkezi