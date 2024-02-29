Büyükgöz, Kirazpınarlılar ile buluştu

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Yerel seçimlere yönelik aha çalışmalarına hız veren Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, mahalle ziyaretleri kapsamında Kirazpınar Mahallesi sakinlerine konuk oldu.
YENİ DÖNEM PROJELERİ ANLATTI
AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve teşkilat yöneticilerinin de hazır bulunduğu Gebze Belediyesi Emlak Konutları 1. Etap Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda, Kirazpınar sakinleriyle bir araya gelen Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, vatandaşların taleplerini dinledi.
SORULARI VE TALEPLERİ CEVAPLANDIRDI
Belediyenin bugüne kadar ki çalışmalarına ve projelerine ilişkin bilgi veren Başkan Adayı Büyükgöz, yeni döneme ilişkin projeler hakkında da istişarede bulundu. Vatandaşların sorularını da cevaplandıran Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, misafirperverliklerinden ötürü Kirazpınar Mahallesi sakinlerine teşekkür etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.