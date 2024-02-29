Yarımca Kütüphanesi açılıyor

AÇILIŞ 1 MART CUMA GÜNÜ

Körfez Belediyesi gençlere yönelik hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Genç Nazende, spor tesisi ve kütüphaneler gibi gençlerin ilgi alanlarını ve bilgilerini geliştirmek için projeler gerçekleştiren Körfez Belediyesi, 1 Mart Cuma günü Saat 14.00’ da düzenlenen törenle Yarımca Kent Meydanı’nda Yarımca Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirecek.

5 BİN KİTAP YER ALIYOR

Kütüphanenin içinde gençlere hitap eden her şey düşünüldü. 5 bin kitap kapasiteli kütüphane her alanda hizmet verecek. Geniş yelpazeli kitap kategorileriyle kütüphane içerisinde; felsefe, edebiyat, bilim, kültür-sanat, tarih, sosyoloji, kişisel gelişim, İslam kültürü gibi birçok alanda araştırma yapılıp öğrenile bilinecek.

ÇOCUKLAR İÇİN DE ALAN VAR

Kütüphane içerisinde öğrencilerin ders çalışabileceği ortamlar, sessiz oda adı veriler odalar da bulunuyor. Ayrıca çocukların internet araştırmaları için 3 adet bilgisayar bulunan kütüphane her yaş grubuna hitap ediyor. Gençlerin sosyalleşebilmesi için ayrı olarak oturak yerleri konulan kütüphane Körfezli gençlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.