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“Benim karıma yazmışsın” diyerek bacaklarından vurdu

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İzmit’te, B.A. silahla peşinden koştuğu O.Ö.’yü bacaklarından vurdu. B.A.’yı tanımadığını söyleyen O.Ö, “Evimin bahçe kapısından çıkarken, “Benim karıma yazmışsın” diyerek ateş açtı” dedi.

“Benim karıma yazmışsın” diyerek bacaklarından vurdu mask
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Olay önceki gün, İzmit Zabıtan Mahallesi’nde meydana geldi. Tabanca ile ateş edilerek bacaklarından vurulan O.Ö. Seka Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polisin operasyonu ile O.Ö.’yü vuran B.A. yakalandı. Adliyeye sevk edilen B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“EŞİME MERMİ GELMESİN DİYE KOŞTUM”

Hastanedeki tedavisi devam eden O.Ö, B.A.’yı tanımadığını belirterek, “Akşam iş çıkışı evime geldim. Yemek yemeye oturduk, bu sırada bahçe kapısı açıldı. Bende kim diye baktım şahıs bahçeye girmiş. Dışarı çıktım, “Abi bir şey sorabilir miyim? Bir bakar mısın?” dedi. Bahçe kapısından çıkarken, “Benim karıma yazmışsın” diyerek ateş açtı. Eşim balkondaydı, ona mermi gelmesin diye aşağı doğru koştum. O da peşimden ateş ederek bakkalın oraya kadar geldi. Oradan da kaçtı” dedi.

# İzmit, Zabıtan Mahallesi

29 Şub 2024 - 15:40 Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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