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Ünlü oyuncu hakkındaki şiddet iddialarına yanıt verdi

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Oyuncu Fırat Tanış, piyanist İklim Tamkan'ın "psikolojik şiddet" iddialarına Instagram hesabından yanıt verdi.

Ünlü oyuncu hakkındaki şiddet iddialarına yanıt verdi mask
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Piyanist İklim Tamkan ve oyuncu Fırat Tabış'ın ilişkileri 6 ay önce bitmişti. Tamkan önceki akşam  X hesabından yaptığı açıklamada ilişkileri bittikten sonra Tanış'tan psikolojik şiddet gördüğünü, tehdit edildiğini ve ısrarlı takibe uğradığını açıkladı.

Tanış hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten Tamkan, "Bu kişi bir şiddet failidir. Şahsın beni bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma saldırıdır ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliktedir" dedi.

İklim Tamkan'ın iddialarının ardından Instagram hesabından açıklama yapan Fırat Tanış 6284 nolu yasanın gücüne inandığı için sustuğunu ama susmasının ikrardan gelmediğini söyledi.

Tanış'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Yıllarca varlığını savunduğum 6284 nolu yasanın gücünün ve toplumun kadının beyanı temelinde örgütlenmesinin gelecek yıllarda kendi kız çocuğum dahil herkesin iyiliğine olduğunun bilincindeyim. Bu nedenle de bir açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum."

"Ancak bilinmesini isterim ki sükutum ikrar değil yasanın varlığına duyduğum saygıdandır. Tüm süreç olması gerektiği gibi adli mercilerce yürütülecek ve yargının haklılığımı ortaya çıkaracağına ve oluşan mağduriyetimin sona erdireceğine inanıyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

29 Şub 2024 - 15:44 - Magazin --- Okunma

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