İl Sağlık Müdürlüğü 3 sağlık tesisi için ihaleye çıkacak

ÜÇ SAĞLIK YATIRIMI HAYATA GEÇİRİLECEK
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü; İzmit Sağlıklı Hayat Merkezi, Sarayönü Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için toplu şekilde ihaleye çıkma kararı aldı. İhale 28 Mart Perşembe günü saat 11.00’de İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi’nde gerçekleştirilecek. İhaleyi kazanan firmaya 10 gün içinde yer teslimi yapılacak ve üç sağlık tesisini tamamlaması için 540 günlük bir süre verilecek. Bu sağlık tesisleri ile İzmit’in sağlık yatırımlarına yenileri eklenmiş olacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.