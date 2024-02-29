CHP Milletvekili Çiler: TÜİK Gebze’ye yer vermeyerek saçmaladı

GEBZE O LİSTEDE YER ALMADI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan çalışmaya göre yeni il ve ilçeler için önce kriterler ortaya kondu. Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında yer aldığı il olmaya yakın olan 25 ilçe arasında Gebze yer almadı. CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler konuyla ilgili meclis kürsüsünde konuşma gerçekleştirdi.

TÜİK GEBZE KONUSUNDA SAÇMALADI

TBMM genel kurulunda konuşan Çiler, TÜİK tarafından açıklanan rapora şöyle tepki gösterdi.

“Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'deki il ve ilçelerle ilgili raporunu açıkladı. Rapora göre 25 ilçe il olmaya aday olarak görülüyor. Enflasyon rakamlarıyla oynayarak vatandaşı yoksulluğa mahkum eden TÜİK, Gebze'yi il olması beklenen ilçeler arasında göstermeyerek yine saçmaladı.

EN GÜZEL CEVABI SEÇİMDE VERECEKTİR

Eğer yeni iller olacaksa ilk il olması gereken yer Gebze'dir. Gebze'nin nüfusu 836 bin. 65 ilin toplamından fazla ihracat yapan bir yer. Nüfusu, Gebze merkezli 4 ilçeyle, 4'ü büyükşehir olmak üzere Türkiye'de 55 ilden daha fazladır. Ekonomisi birçok büyükşehirden büyüktür. Gebze’yi il olmaya layık görmeyenlere en güzel cevabı Gebzeli hemşehrilerim seçimde verecektir.”