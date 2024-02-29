Sucuğun fiyatı 1000 TL’yi geçti, artık beşe bölünüp satılıyor

Artık fiyata bakıp geçilen gıda maddeleri arasında sucuk ve pastırma da yer alıyor. Kasaplarda sucuk fiyatı 600 liradan başlıyor. Şarküterilerde ise 1195 TL'ye kadar çıkıyor. Pastırma fiyatları ise 1250-3000 TL arasında değişiyor. Bir kasap "Eskiden biz sucuğu bölmezdik. Yarım kangal olarak verirdik. Şimdi üçe, dörde hatta beşe bölüp satıyoruz" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yerli̇ Ve Mi̇lli̇ - FİYATLAR GÜN GÜNE DAHA İYİYE DOĞRU GİDİYOR. Enflasyon düşme eğiliminde ,Son çırpınışları FİYATLAR GAYET MAK'ÛL ....
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.