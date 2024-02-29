Sucuğun fiyatı 1000 TL’yi geçti, artık beşe bölünüp satılıyor

Artık fiyata bakıp geçilen gıda maddeleri arasında sucuk ve pastırma da yer alıyor. Kasaplarda sucuk fiyatı 600 liradan başlıyor. Şarküterilerde ise 1195 TL'ye kadar çıkıyor. Pastırma fiyatları ise 1250-3000 TL arasında değişiyor. Bir kasap "Eskiden biz sucuğu bölmezdik. Yarım kangal olarak verirdik. Şimdi üçe, dörde hatta beşe bölüp satıyoruz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi