Körfez Akademi midi erkek voleybolda şampiyon oldu

Soner Soylu yönetimindeki ekip son haftaya en yakın takipçisinin 4 puan önünde giriyor. Körfez ekibinin 7 maçta 7 galibiyetle 21, takipçisi Derince Gençlik’in 7 maçta 6 galibiyetle 17 puanı var. İki takım ligin son haftasında yarın karşı karşıya gelecek. Derince O.Çetingöz Spor Salonu’ndaki maç saat 18.30’da başlayacak. Körfez Akademi doğrudan Türkiye finallerine katılacak. Finaller haziran ayında yapılacak. Teknik sorumlu Soner Soylu, zorlanmadan il birincisi olduklarını belirterek, “Bizim asıl amacımız Türkiye derecesi yapmak. Finallere daha zamanımız var. İyi bir hazırlık geçirip finallerde kendimizi, ilçemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz” dedi.

Kaynak: SPOR SERVİSİ