Baçspor U18 şampiyon oldu

ÜÇ TAKIM AYNI PUANLA BİTİRDİ

U18 Klasman Ligi B Grubu’nda heyecan önceki akşam oynanan tek maçla sona erdi. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta Baçspor ile Çayırtepe Gençlik Spor karşılıklı gollerle 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından üç takım ligi aynı puanla bitirdi. Üçlü averajla Baçspor şampiyon olurken, Çamlıtepe ikinci, Çayırtepe ise üçüncü oldu. Baçspor ile Çamlıtepe elde ettikleri dereceyle önümüzdeki sezon Elit Lig’de oynama hakkı kazandı. Yıllar sonra faaliyetlere yeniden başlayan Baçspor ilk şampiyonluğu almış oldu. Kulüp Başkanı Onur Ak, büyük gurur ve mutluluk yaşadıklarını belirterek, yönetimden, teknik ekibe, futbolcudan, taraftara tüm emeği olanlara teşekkür etti.

U18 LİGİ KLASMAN B GRUBU PUAN DURUMU

İzmit Baçspor 12 8 2 2 32 10 26

Çamlıtepespor 12 8 2 2 34 13 26

Çayırtepe Gençlik Spor 12 8 2 1 35 11 26

Tütünçiftlik Spor 12 7 2 3 30 23 23

İzmit Yenimahallespor 12 6 0 6 21 30 18

Kocaeli Nusretiyespor 12 5 1 6 22 22 16

Kadıköyspor 12 0 0 12 0 33 0

Maşukiyespor 12 0 0 12 1 33 -6

Kaynak: SPOR SERVİSİ