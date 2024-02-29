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Kocaeli Basket Kız ve Erkek U16 Takımları Marmara Şampiyonu oldu

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U16 Yaş Altı Marmara Bölge Şampiyonaları, Kocaeli ve Edirne’de yapıldı. Kız ve erkek takımlarıyla ilimizi temsil eden Kocaeli Basket Spor Kulübü her iki grupta da şampiyon olarak Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Kocaeli Basket Kız ve Erkek U16 Takımları Marmara Şampiyonu oldu mask
Kocaeli Basket Kız ve Erkek U16 Takımları Marmara Şampiyonu oldu
Kocaeli Basket Kız ve Erkek U16 Takımları Marmara Şampiyonu oldu
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KIZLAR EDİRNE’DE ŞAMPİYON OLDU

Edirne Mimar Sinan Spor Salonu’ndaki şampiyonada Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Yalova’dan katılan 7 takım mücadele etti. TBF U16 Kızlar Marmara Bölgesi kırmızı grup maçları A ve B olarak iki grupta yapılırken A grubunda Mevlüt Salla’nın başkanlığını, Çağdaş Genç’in antrenörlüğünü yaptığı ilimizin temsilcisi Kocaeli Basket Spor Kulübü U16 Kız Takımı grubundaki bütün rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Kocaeli Basket SK Takımı Kırklareli Babaeskispor’u 85-16, Balıkesir Havran Belediyespor’u 73-33 ve Yalova VİP’i 66-44 yenerek grup şampiyonluğuna ulaştı. Bu sonuçla Kocaeli Basket SK Kız Takımı 25-29 Mart tarihlerinde iki grup halinde Aydın ve Konya’da yapılacak Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

ERKEKLER İLİMİZDE ŞAMPİYONLUĞU VERMEDİ

Kocaeli Basket U16 Erkek Takımı da İzmit Atatürk Spor Salonu’nda yapılan Marmara Bölgesi Kırmızı Grup Şampiyona maçlarında grubundaki zorlu rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Şampiyonaya Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve ilimizden iki olmak üzere toplam 7 takım katıldı. Grubunda Tekirdağ İÇ Vakfı TREDAŞ’ı 65-45, Edirne Fatih Sultan Mehmet O.O.’u 65-40 ve Kırklareli Lüleburgaz Akım Koleji’ni 59-44 yendi. Zafer Yıldız ve Uğur Ziya Çelik antrenörlüğündeki Kocaeli Basket SK U16 erkek takımı Eskişehir veya Samsun’da yapılacak Anadolu Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek.

Kocaeli Basket Kız ve Erkek U16 Takımları Marmara Şampiyonu oldu

Kocaeli Basket Kız ve Erkek U16 Takımları Marmara Şampiyonu oldu

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# Kocaeli, İzmit, İstanbul

29 Şub 2024 - 16:20 Kocaeli- Spor --- Okunma

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