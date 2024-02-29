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Başkan Mevlüt Salla: “Sporcularımız ilimiz basketboluna haklı gurur yaşatıyorlar”

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Kocaeli Basket Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Salla kız ve erkek U16 takımlarının Marmara bölge şampiyonluklarıyla ilgili olarak düşüncelerini paylaştı.

Başkan Mevlüt Salla: “Sporcularımız ilimiz basketboluna haklı gurur yaşatıyorlar” mask
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Salla, “Kız ve erkek takımlarımız Marmara Bölgesi kırmızı grubunda başarıyla mücadele ettiler. Kızlarımız Edirne’de erkek sporcularımız ise ilimizde gruplarında şampiyon olarak bizlere ve ilimiz basketbol camiasına haklı bir gurur yaşattılar. Kızlarımız yaptıkları maçlarda dostluk ve kardeşlik ruhu ile rakipleri karşısına çıktılar. Aldıkları sonuçlarla da Anadolu Şampiyonasına gitmeyi elde ettiler. Erkek takımımız ise kendi şehrimizde kendi seyircimiz önünde grup maçlarını yaptılar. Çekişmeli ve heyecanlı geçen maçlar sonunda onlar da şampiyon olarak Anadolu Şampiyonasına gitme vizesini aldılar. Genç sporcularımızın elde ettikleri başarılar ilimizin basketboldaki başarısını ve yerini gösteriyor” dedi.

“SPORCUMUZ MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRILDI”

Başkan Mevlüt Salla şöyle devam etti: “ Kocaeli olarak basketbol potansiyeli ve sporcusu olan bir konumdayız. Gerek bizim kulübümüzden gerek diğer kulüplerimizden çok başarılı ve gelecek vaat eden sporcular çıkartıyoruz. Kulübümüzden yetişen çok sayıda bay ve bayan basketbol profesyonel lig takımlarında forma giyiyorlar. Gelecek dönemlerde de sporcularımızı üst liglerde profesyonel olarak oynarken göreceğimize inanıyoruz. Hatta milli takımımıza bile sporcu verecek konumda olacağız. En son Milli Takım Alt Yapı U14 Takımı aday kadrosuna kampına Duru Ayşe Uçar adlı sporcumuzu gönderdik. Gittiğimiz her şehirde ve karşılaştığımız takımlardan Kocaeli ve Kocaeli Basket SK adını duyduklarını ve bizlerle tanışıp kardeş kulüp olmak, işbirlikleri yapmak, bizlerle ve sporcularımızla tanışmak isteyen kulüp yönetici, antrenör ve sporcularla karşılaşıyoruz. Bu bizleri çok mutlu ediyor. Sporun özündeki dostluk, kardeşlik ve arkadaşlığı bizler yaşayarak görüyoruz. Sporcularımızın birçok şehirden ve kulüpten çok sayıda arkadaşları oluyor. Kulüp olarak her yaş grubundan kız ve erkek basketbol takımlarımız parkede mücadele veriyorlar.”

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# Kocaeli, HER, başkan

29 Şub 2024 - 16:21 - Spor --- Okunma

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