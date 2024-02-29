Yüksel Mısırlıoğlu, Cedit için adaylığını açıkladı

50 SENEDİR CEDİT’TE İKAMET EDİYOR
İzmit Cedit Mahallesi’nde yaşayan Yüksel Mısırlıoğlu, mahalle muhtarlığına aday oldu. İzmitli olan 1 çocuk babası Mısırlıoğlu, 50 senedir Cedit Mahallesi’nde ikamet ediyor. Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğü’nden emekli olan Mısırlıoğlu bugüne kadar Hizmet-İş Sendikası’nda çeşitli görevler aldı.
PROJELER HAZIRLADI
Adaylığını açıklayan Yüksel Mısırlıoğlu “Cedit sizinle Yükselecek” sloganıyla yola çıkarken 18 proje hazırladı. Mısırlıoğlu’nun projeleri şöyle açıkladı: Mahalledeki parklara ve okul önlerine kamera sistemi kurmak ve muhtarlıktan buraları izlemek, muhtarlıkta askıda ekmek, hasta ve yaşlılara evlat ve kardeş olmak, kaliteli bir Cedit için kolektif bir çalışma şekli, mahalledeki çöp konteynerlerini ilaçlatmak ve yıkatmak, sönmüş aydınlatma sistemlerini yeniden hizmete kazandırmak, belediye desteklerini mahalleye çekmek, aşsız ev bırakmamak, yardımları adil bir şekilde dağıtmak,
MAHALLE SLOGANIMIZ BAHANE YOK OLACAK
Yeşil alanların bakımını yapmak ve değerlendirmek, mahalle ve sokak tabelalarının bakımı yapılacak, kentsel dönüşüm alanındaki sokakların isimlerini sakinleriyle birlikte belirlemek, zararlı sokak hayvanlarını belediyelerle birlikte hareket ederek toplamak, deprem toplanma merkezlerini elden geçirmek, belediyelerle vatandaş arasında köprüler kurmak, yılsonlarında yapılan hizmetler hakkında vatandaşı bilgilendireceğiz, mahalle sakini isimlerle istişare edeceğiz, mahalle sloganımız bahane yok olacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.