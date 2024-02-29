CHP İzmit’te meclis üyelerinden 500 bin lira istedi

MECLİS ÜYELERİNDEN SEÇİM YARDIMI İSTEĞİ

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, listelerin kesinleşmesinin ardından İzmit Belediye meclis üyesi adayları ile toplantı yaptı. Gökhan Ercan ve Fatma Kaplan Hürriyet, meclis üyeleri ile yaptıkları toplantılarda tüm meclis üyesi adaylarının ‘seçim yardımı’ yapmasını talep etti. Elde edilen bilgilere göre ilk üç sırada yer alan Mehmet Ümit Küçükkaya, Nazım Gençtürk ve Hamit İlker Ulusoy’dan 500 bin lira, 4-15 arasında yer alan meclis üyelerinden 200 bin lira, 15 ila 33 sıralarında yer alanlardan ise 20 bin lira istendi.

CHP İZMİT BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ ADAY LİSTESİ

1-Mehmet Ümit Küçükkaya, 2- Nazım Gençtürk 3- Hamit İlker Ulusoy, 4- Orhan Dönmez, 5- Nilgün Yılmaz, 6- Yaşar Kardaş, 7- Celal Hülür, 8- Lütfü Obuz, 9- Barbaros Akkuş, 1- Erdem Arcan, 11- Serdar Atasever, 12- Neslihan Çakır, 13- Mehmet Baştürk, 14- Ercan Balseçen, 15- Ayşe Fatmagül Terzi, 16- Özcan Özer, 17- Turgut Kocacık, 18- Cemal Dolanbey, 19- Erdan Şahin, 20- Hava Hamarat, 21- Hüseyin Karadeniz, 22- Mehtap Zeynep Keskin Karagül, 23- İlhan Keleş, 24- Yusuf Ziya Tom, 25- Aşkın Yavuz, 26- Ahmet Özcan, 27- Güliz Cop, 28- Gürkan Hasançebi, 29- Ufuk Çelik, 30- Kadir Kadri Yazıcı, 31- Şenol Kılıç, 32- Murat İhsan Özeren, 33- Murat Duran.