Yaklaşık 500 gol atan üç büyük santrafor Derince’de buluştu

Altun, Gülleri’ye yeni görevinde başarı dileğinde bulundu. Taner Gülleri de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette Taner Gülleri’nin yardımcılarından Mehmet Akdemir de hazır bulundu.

Mehmet Akodemir de bir dönem Yeşil-Siyahlı formayı giymişti. Yolları farklı süreçlerde Kocaelispor ise kesişen, Türkiye’nin en çok gol atan santraforları listesinde ilk sıralarda yer alan Yunus Altun, Taner Gülleri ve Mehmet Akdemir, Yeşil-Siyahlı takıma Süper Lig yolunda başarı dilemeyi de unutmadılar. Yunus Altun kariyeri boyunca 212, Taner Gülleri 144, Mehmet Akdemir ise 126 gol attı. Üç futbolcu Türkiye profesyonel liglerinde yaklaşık 500 gole imza koydu.