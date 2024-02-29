Cumhur İttifakı Gebze’de 120 bin haneye ulaşacak!

SEÇİM SEFERBERLİĞİ
Gebze’de Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içerisinde seçim çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, ilçede her gün 2 bin 400 haneye ulaştıklarını söyledi.
Recep Kaya, “Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içinde seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gebze’mizde çalmadık kapı girilmedik gönül bırakmayacağız. Her gün, her mahallede, her sokakta Ak Parti ve Cumhur ittifakı olarak sahadayız.” dedi.
HER GÜN FARKLI PROGRAM
Cumhur İttifakı Adayı, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de SKM programı dâhilinde bir ekiple Gebze’nin kanaat önderleri ve esnaflarıyla buluşuyor. Büyükgöz; akşamları da dernek ziyaretleri yapıyor ve gençlik otobüsünde gençlerin sorularını yanıtlıyor. AK Parti’de kadın kollarının düzenlediği kadın buluşmaları programları da sürüyor.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.