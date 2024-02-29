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Özlü, “Başiskele’mizin şahlanışı için hazırız ve kararlıyız”

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Başiskele Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Başiskele’nin şahlanışına vesile olacak hizmet ve eserler için hazır ve kararlı olduklarını söyledi.

Özlü, “Başiskele’mizin şahlanışı için hazırız ve kararlıyız” mask
Özlü, “Başiskele’mizin şahlanışı için hazırız ve kararlıyız”
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31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında yüksek tempoda çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, 7’den 77’ye tüm hemşehrileriyle buluşarak, ilk 5 yılda yapılan güzel işleri ve gelecek dönemde yapacağı hizmet ve eserleri komşularına yüz yüze anlatmaya devam ediyor. Son olarak Yeşilyurt Mahallesi’ndeki Yuvacık Evleri Sitesi'nde ikamet eden komşularına misafir olan Başkan Özlü, yine sıcak ve samimi ortamda ağırlandı.

Özlü, “Başiskele’mizin şahlanışı için hazırız ve kararlıyız”

 

TÜRKİYE YÜZYILI’NA YAKIŞIR PROJELER

Komşularıyla uzun uzun hasbihal eden Özlü ziyarette yaptığı konuşmada, “Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kentimizde Türkiye Yüzyılı'na yakışır projeleri tek tek hayata geçirmeye devam edeceğiz. Doğaya saygılı, insan odaklı hizmetlerimiz ile Kocaeli’nin cazibe merkezi olan Başiskele’miz, önümüzdeki dönemi bir şahlanış olarak geçirecek. Bunun için tüm ekibimizle birlikte hazırız ve kararlıyız.” diye konuştu.

 

Özlü, “Başiskele’mizin şahlanışı için hazırız ve kararlıyız”

BAŞİSKELE’NİN HER NOKTASINA HİZMET

Yeni dönemde rutin belediyecilik işlerinin tüm kente ve kesime artarak devam edeceğini vurgulayan M. Yasin Özlü, “Özellikle ulaşım ve erişim konusunda önemli projelerimiz var. İlçe içi ulaşımdan, ana arterlerdeki trafik sorununu çözüme kavuşturacak projeleri Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin iş birliği ile hayata geçireceğiz. Kentimizdeki prestij cadde sayılarını artıracağız. Kentimize modern ve estetik bir görünüm kazandıracağız.” ifadelerini kullandı.

 

DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Sokak hayvanları ile ilgili vatandaşlardan gelen soruya da cevap veren Özlü, ““Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’mizi sokak hayvanlarının bakımı, tedavisi ve rehabilitasyonu için geçen yıl hizmete açtık. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizden sonra ilçe belediyeleri arasında günde en az 20 sokak hayvanının kısırlaştırılmasıyla birinci sıradayız. Tabi biz önümüzdeki süreçte sokak hayvanları konusunda daha çok çalışacağız ve sokaktaki can dostlarımızı da mağdur etmeden, onlara eziyet etmeden çözüme kavuşturmak için büyük bir gayret ve titizlikle çalışacağız. Bizim için her can ve canlı kıymetli.” dedi.

Kaynak: Bülten

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29 Şub 2024 - 17:27 - Siyaset --- Okunma

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