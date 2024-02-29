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Kocaman, “Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz”

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Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, İstasyon Mahallesi’nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Başkan Kocaman “Kartepe’miz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam” açıklamasında bulundu.

Kocaman, “Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” mask
Kocaman, “Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz”
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Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nihat Erim Dizdaroğlu ile birlikte İstasyon Mahallesi’nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Kartepe’nin her geçen gün büyüdüğünü belirten Başkan Kocaman, “Kartepemizin şuanda nüfusu 142 bin oldu. Nüfusun artması demek yeni evler, yollar, altyapılar, camiler, okullar, parklar demektir. Yeni yatırımların yapılması gerektiği anlamına gelmektedir” dedi.

Kocaman, “Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz”

 

ONURU VE MUTLULUĞU YAŞIYORUM

“Bu yeni yatırımların olması için belediye başkanlarının çok çalışması gerekiyor” diyen Başkan Kocaman, “Biz işimizin ne olduğu biliyoruz. Kartepe’ye hizmet etmek büyük bir şereftir. Belediye başkanı olmak bu millete hizmet etmek büyük bir onurdur. Ben bu onuru ve mutluluğu yaşıyorum. Kartepe’mize çok güzel eserler kazandırdık. Bundan 5 sene önce ilçemizin merkezi yoktu. Allah’a şükür 35 dönüm alana ilçemizin merkezini yaptık. Kocaeli’nin en büyük camisi, 24 saat açık kalacak olan kütüphanemiz, Kur’an-ı Kerim kursunu yaptık” açıklamasında bulundu.     

 

Kocaman, “Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz”

İNSANIMIZA DOKUNAN PROJELER

“İlçemiz 2009 yılında kuruldu” diyen Başkan Kocaman, “İlçe olmak için birlik ve beraberlik içerisinde olmak gerekiyor. Beldelerin kaynaşması çok önemlidir. Birçok yatırım yapıldı. Ancak istediğimiz yerde değiliz. Önümüzde ki dönemde daha güzel hizmetleri birlikte yapacağız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi en büyük yatırımlarını Kartepe’ye yapmıştır. Kartepemizin değerini biliyoruz. Kartepemizin doğasını koruyoruz. Halkımıza insanımıza dokunan projeler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.       

Kaynak: Bülten

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29 Şub 2024 - 17:28 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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