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Ömeroğlu, “Dilovası’nı ortak akılla yöneteceğiz”

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AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gün boyu vatandaşlarla birlikte olan Ömeroğlu, ilçede ki STK'lara da konuk olarak destek istiyor.

Ömeroğlu, “Dilovası’nı ortak akılla yöneteceğiz” mask
Ömeroğlu, “Dilovası’nı ortak akılla yöneteceğiz”
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AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında önceki gün Kars Arpaçay Çanaksu Köyü Derneğinin konuğu oldu. Dilovası Kars Arpaçay Çanaksu Köyü Derneği Başkanı Kenan Söğütçü ve yönetimi tarafından ağırlanan Ömeroğlu’na meclis üyesi adayları da eşlik etti.

 

SÖĞÜTÇÜ, BAŞARILAR DİLEDİ

Dilovası Kars Arpaçay Çanaksu Köy derneği lokalinde gerçekleşen toplantıda açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Kenan Söğütçü, "Önümüzdeki ay gerçekleşecek yerel seçimlerin ülkemize ve ilçemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İlçemizde de yaşanacak belediye başkanlığı yarışında arkadaşlarımıza başarılar dilerken, AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu’na da ayrıca derneğimize gelerek bizlere çalışmaları hakkında bilgiler vermesinden dolayı ayrıca teşekkür ediyor ve Ramazan beye çıktığı yolda başarılar diliyoruz."dedi.

 

Ömeroğlu, “Dilovası’nı ortak akılla yöneteceğiz”

DEĞİŞİMİ HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ

Dernek başkanının ardından Arpaçay Çanaksu köyü derneği üyelerine çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Ömeroğlu, "Bu kentte yaşayan ve sizin içinizden biri olarak bu kentin sorunlarını yakından biliyorum. Amacım bu kentin ve çocuklarımızın geleceğini daha güzel hale getirmektir. Bu hedefle ve sizlerin desteği ile yola çıktım. İnşallah sizler destek verdikten sonra önümüzde ki 2024-2029 yılları arasında Dilovası'nda ki değişimi hep birlikte yaşayacağız.

Ömeroğlu, “Dilovası’nı ortak akılla yöneteceğiz”

 

ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ

Bu kentin yönetimine talip olurken tek başıma yöneteceğim demiyorum. Sizlerin desteği ile bir araya gelerek sorunlarımızın üstesinden geleceğiz. Ortak akılla bu kentin sorunlarının üstesinden gelebiliriz. STK'larımız bizim için her zaman önemlidir. Onların desteği olmadan bizlerin bir şeyler yapması zordur. Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak projeler yürüteceğiz. Kapımız her zaman ve herkese açık olacak. Ben Dilovası’nda ikamet eden 52 bin vatandaşımızın belediye başkanı olacağım. Ortak akılla ilçemizi güzelleştirmenin mücadelesini vereceğiz.”dedi.

Kaynak: Bülten

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29 Şub 2024 - 17:33 - Siyaset --- Okunma

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