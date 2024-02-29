“Gebze’de Cumhur İttifakı’na sevgi ve ilgi büyük”

Yerel Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti ve MHP Gebze İlçe Teşkilatları, Cumhur İttifakı Adayı Zinnur Büyükgöz ile birlikte Gebze’nin kırsal mahallelerine adeta çıkarma yaptı. Çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, kırsal mahalleleri önemsediklerini belirtti.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYORUZ

Kaya, “Meclis üyelerimiz, yönetimlerimiz ve mahalle başkanlarımızla her gün bir ya da iki kırsal mahallemizde tüm hanelere ve esnaflarımızı ziyaret ederek gönül buluşmalarını gerçekleştiriyoruz. Sorun ve sıkıntıları yerinde tespit ediyor. Yeni dönemde yapılacak sağlam işleri de paylaşıyoruz. Kırsal Mahallelerimizin başkan adayımıza ve Cumhur ittifakına gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyorum’ dedi

Kaynak: Bülten